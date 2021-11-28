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13. Uluslararası Tarsus Maratonu koşuldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Maratonda bir şey kazandı, o da dostluk" "Sporun birleştirici gücü budur"

İHA

13. Uluslararası Tarsus Maratonu koşuldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Maratonda bir şey kazandı, o da dostluk" "Sporun birleştirici gücü budur"

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası Tarsus Maratonu'nda, Kenyalı atlerlerden Sang Benard Cheruiyot erkeklerde, Pauline Narogoi Esikon da kadınlarda birinci oldu.
Tarih ve kültür kenti Tarsus’ta, 3 yıl aradan sonra 'Şehir ve tarih hepsi bir maratonda' sloganıyla, '13. Uluslararası Tarsus Maratonu' coşkusu yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla koşulan maraton, 3 etap şeklinde gerçekleşti. Başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Şehir Stadyumu yanı olarak belirlenen yarışların startını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi. Maraton koşusunun genel klasman erkekler kategorisinde Sang Benard Cheruiyot, genel klasman kadınlar kategorisinde ise Pauline Narogoi Esikon birinci oldu. Kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan ise kanserle mücadele eden çocuklar için yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi nedeniyle hareket kısıtlılığı bulunan ve maratona tekerlekli sandalye ile katılan Ecrin’in tekerlekli sandalyesini Azmi Erdoğan sürdü.
Maratonun ilk startı sabah saat 08.45’de paten yarışıyla verildi. Maraton heyecanı paten yarışının hemen ardından saat 09.00’da 21 kilometrelik maraton ve saat 09.30’da 3 kilometrelik halk koşusu şeklinde devam etti. Maraton yarışlarında toplam 3 bin 83 katılımcı yer aldı. 3 etabın yaş grupları sıralaması ile kadın ve erken birincileri için düzenlenen törende 103 sporcuya toplam 172 bin TL’lik para ödülü verildi. 3 etabın kadın ve erkek birincilerine de ödüllerini Başkan Seçer verdi.
Yoğun ilgi gören Halk Koşusuna Başkan Seçer, '33' göğüs numarasıyla katılım sağladı. Maratonda ayrıca Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile belediye meclis üyeleri ve bazı bürokratlar da katıldı.
“Tarsus Maratonu’nu her yıl daha coşkulu hale getirmek istiyoruz”
Halk koşusu öncesi değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, 2019 ve 2020 yıllarında maratonun yapılamamasını gerekçeleri ile anlattı. Seçer, “Bu yıl itibariyle başlattık ve her yıl da bunu daha coşkulu, daha görkemli hale getirmek istiyoruz. 13’üncüsü yapıyoruz. Muhtelif miktarlarda ödüller tabi ki yarışmacılarımıza verilecek. Ödülden öte burada insanların bir arada olması, sporun birleştirici gücünü kullanmamız önemli. Bizim bölgemiz Türkiye’nin bir özeti. Bu nedenle birlik, beraberlik mesajı verilecekse en güzel yer Mersin’dir, Tarsus’tur. Bu anlamda da çok önemli. Bakın burada ülkemizin her yerinden gelen yarışmacılar var. ‘Patencilere şehir dışından gelen var mı?’ diye sordum. Üçte ikisi dışarıdan gelmiş, üçte biri yerli sporcu. Bunlar çok güzel hareketler” diye konuştu.
“İnşallah çok daha güzel işler yapacağız”
Son dönemlerde Mersin’de yapılan spor aktivitelerinin Mersin’in tanıtımı konusunda da önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Seçer, “Bunu artırmak lazım. Yeterli değil. Çünkü Mersin’in tanınmaya ihtiyacı var. Tanıtımın en iyi yollarından bir tanesi bu etkinlikleri yapmak. Kültür, sanat ve spor; insanları bir araya getirecek etkinlikler yapabilmek. Pandemi bazı sorunlar oluşturdu ama pandemiden çıktıktan sonra bu etkinlikleri daha da yoğunlaştıracağız” ifadelerini kullandı.
Yapılan yarışmaların sonlanmasıyla ödül törenine geçildi. 3 etapta dereceye giren 103 sporcuya madalya ve para ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Başkan Seçer, Mersin’in her bölgesinin birer değer olduğunu söyledi. Güzel bir maratonu tamamladıklarını kaydeden Seçer, “Daha nice 13’lü maratonlara” dedi. Kendisinin de Halk Koşusunda yer aldığını belirten Seçer, “Sağlıklı nesiller için spor şart. Atatürk’ün dediği gibi, zeki, akıllı ve çevik olmak için de spor şart. Ama şunu hissettim. Övünmek gibi olmasın, ben Tarsus’ta doğdum. Tarihin üzerinde sörf yaptığımı hissettim. Çünkü kentin üstü gördüğümüz yapılar ama altını göremediğimiz binlerce yıl, on bin yıl geriye giden tarihi kalıntıları bulmak mümkün. İşte böyle değerli ve kadim kentte bu yarışma tamamlandı. Tabi ödüller verilecek ama bir şey kazandı, o da dostluk. Tüm katılımcılara, sporcularımıza; daha nice etkinliklerde inşallah birlikte olacağız” şeklinde konuştu.
Maratonun Genel Klasman Kadınlar kategorisinde yarışı 1 saat 8 dakika 16 saniye ile tamamlayıp birinci olan Pauline Narogoi Esikon, yarışmaya Kenya’dan katıldığını belirterek, “Bu yarışı kazandığım için çok mutluyum. Çok güzel bir organizasyondu. Ben de bu güzel organizasyonu kazandım. Yine gelmek isterim. Afrika kadar güzel. İnsanlar çok sıcakkanlı, arkadaş canlısı ve gördüğüm her şeyden de çok memnun kaldım” dedi.
“Kazanmayı beklemiyordum ama kazandım”
Maratonun Genel Klasman Erkekler kategorisinde 1 saat 2 dakika 31 saniye ile tamamlayıp birinci olan Sang Benard Cheruiyot da yarışmaya Kenya’dan katıldığını belirtti. Tarsus’u çok beğendiğini vurgulayan Cheruiyot, “Geçen hafta da koştum aslında, yorgundum. Kazanmayı beklemiyordum ama kazandım. Pandemiye rağmen Tarsus Yarı Maratonu’nun yapılmasından ve benim burada bulunmamdan dolayı çok mutluyum. Yarın ayrılmadan önce Tarsus’un tarihi mekanlarını göreceğim. Tekrar gelme şansım olsa, sadece yarış için değil, Tarsus’a seve seve gelirim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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