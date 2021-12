Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesi kabul edildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Biz hayali bütçeler yapmıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi, belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilirken, Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Biz hayali bütçeler yapmıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı üçüncü birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, bütçe ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, meclisten destek beklediklerini, sorunları ve eksiklikleri anlattıklarını ifade etti. Kendilerinden büyük beklentiler olduğunu dile getiren Seçer, “Bakın belediyemiz bir bütçe yapıyor. Bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 100. Ne dediysek yapmışız. Gelen parayı son kuruşuna kadar değerlendirmişiz. Aldığımız akaryakıtın kırımları belli, öncekinin belli, aldığımız CNG’li otobüslerin alım fiyatı belli. Yeni aldığımız 67 adet 9 metrelik otobüslerinin alım fiyatı belli. 152 milyon liraya bir otobüs aldı bu belediye, 48 ay vadeli ödüyor. Şu anda limon otobüsler kullanımda olan. İnanın yeni 100 tane alacağız, bakalım 300 milyonumuz mu gidecek, 350 milyonumuz mu gidecek, 31 Aralık’ta ihalesi var hep beraber göreceğiz. 15 Kasım’da da ön yeterliliğini yaptık” diye konuştu.

2019, 2020 ve 2021 ekim ayı sonu itibariyle yapılan yatırımlar hakkında detaylar paylaşan Seçer, sırasıyla, “350 milyon, 402 milyon, 1 Kasım itibarıyla 907 milyon ve yeni öngördüğümüz yatırım miktarı 1 milyar 558 milyon lira” ifadelerini kullandı. 2019’da yatırımların bütçeye oranı yüzde 17 iken, bu oranın 2020’de yüzde 22, 1 Kasım 2021 itibariyle yüzde 31’e yükseldiğini, 2022’de öngördükleri oranın ise yüzde 41 olduğunu kaydeden Seçer, “Bizim söylemek istediğimiz bu. Her kuruş değerleniyor. Bundan emin olun” şeklinde konuştu.

“Biz öz gelirleri en düşük belediyeler arasındayız”

Büyükşehir Belediyeleri arasında öz gelirleri en düşük belediyelerden biri olduklarını açıklayan Başkan Seçer, “Son 10’dayız. 2019 yılı Nisan ayında bu kent beni belediye başkanı seçti. Ardından 1 yıl sonra pandemi, ardından bu yıl biraz nefes alır gibi olduk. Yatırım oranlarını size aktarıyorum. Öz gelirlerimizi her geçen gün artırıyoruz, düzenlemeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz bu kente huzur getirdik”

Belediye yönetimine yöneltilen soruları ve eleştirileri cevaplayan Başkan Seçer, mecliste genel politika yapılmaması gerektiğini anımsatarak, “Bizim bu kente huzur getirdiğimizi söyleyebilirim. Buraya herkes Türkiye’nin her tarafından yatırım yapmak için geliyor ve benim belediyeme herhangi bir sorunu, sıkıntısı için misafir olmak isteyen, ziyaret etmek isteyen her iş adamı da gelebiliyor. Bizim öyle ihya edecek, avanta verecek ya da ona imkan sağlayacak bir müteahhit grubumuz ya da iş adamı grubumuz yok. Benim öyle bir çalışmam yok” dedi.

“Biz hayali bütçeler yapmıyoruz”

İlk 10 ayda merkezi idare vergi gelirleri toplamının 1 milyar 708 milyon lira olduğunu belirten Başkan Seçer, şunları söyledi: “Biz zaten gerçekçi bütçe yapıyoruz. Bizde gerçekten mali disiplin var. Takdire şayan bir mali disiplin var. Biz gelir bütçesi yapmışız. 2019’da gerçekleşme oranı yüzde 75.59. 2020 yılında bu oran yüzde 91.83’e çıkıyor. Şu anda ilk 10 ay itibariyle de yüzde 88.96. Biz hayali bütçeler yapmıyoruz. Artışları da öngörüyoruz ve doğru öngörüyoruz. Yılsonuna kadar. Yani şu anda yaptığımız gelir bütçemiz gerçekçi bütçe. Denk bütçe yapmışız. 3 milyar 660 milyon lira. Finansmanla dengelemişiz. Ama ondan önce demişiz ki, bizim toplamda gerçekleşecek gelirimiz 3 milyar 220 milyon lira. Emin olabilirsiniz. Buna yakın bir gerçekleşme oranıyla yılı kapatacağız. Çok olağanüstü bu saatten sonra gelişmeler olmazsa.”

Metro projesinin finansmanı hakkında gelen eleştirileri de değerlendiren Başkan Seçer, “Metro konusunda daha önce de bilgilendirdim. 1. etap 13.4 kilometre. MezitliGar arası yer altından gerçekleşecek olan bir imalat, bir proje. 3 miyar 300 milyon lira civarında bir ihale bedelimiz var. O zamanki döviz kuruna baktığınız zaman yaptığımız ihalenin bedeli aşağı yukarı 330 milyon Avro civarındaydı. Şu anda o rakam 250 milyon Avroların da aşağısına düştü. Avro bazında bakacak olursanız" diye konuştu.

İhaleyi gerçekleştirdiklerini, 900 milyon lira da borçlanma yetkisi aldıklarını hatırlatan Seçer, “Strateji Daire Başkanlığında ön incelemesi tamamlandı. Bize gelen bilgiler, daire başkanının önünde imzada. Sonra Hazine Bakanlığına gidecek, orada imzalanırsa biz bu finansmanı sağlayacağız. Biz bu finansmanı sağlarken ihale şartnamesinde yüklenici firmaya ‘kredi de temin edebilirsin’ dedik. Ancak temin ettiğin kredinin maliyeti bizim için cazip olursa bu bizim için geçerlidir. Yoksa biz tek taraflı olarak kabul etme ya da reddetme hakkına sahibiz. Biz daha uygun bir kredi bulabiliyorsak onu kullanırız. Onları da seferber ediyoruz ki, ne kadar çok arayış içerisinde olunursa daha ucuz finansa erişim olur ve daha çabuk olur” dedi.

