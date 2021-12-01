Büyükşehir Belediyesi, zeytinleri zeytinyağına dönüştürdü, aşhanede kullanmaya başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının meyvelerini topladı. Fabrikada zeytinler zeytinyağına dönüştürüldü, Aşhane’de pişen yemeklerde kullanılmaya başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, MESKİ’nin Tarsus ve Silifke ilçelerindeki hizmet alanları içerisinde yetişen zeytinleri her yıl özenle toplayarak zeytinyağı fabrikasında litrelerce zeytinyağına dönüştürüyor. Zeytinyağı, vatandaşlara ulaştırılan yemeklerde kullanılıyor. Böylece Aşhane’den yüzlerce kişiye ulaşan yemekler hem daha sağlıklı hem daha lezzetli hale geliyor.



“Belediyemize ait alanlardaki hiçbir mahsul boşa gitmiyor, hepsi değerlendiriliyor”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Gıda Mühendisi olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, hiçbir mahsulün boşa gitmediğini ifade ederek, “İlçelerde belediyemize ait alanlarda bulunan zeytin ağaçlarından zeytinler toplanıyor ve özenle zeytinyağı haline getiriliyor. Bu zeytinyağları Aşhanemize ulaştırılıyor. Bizler de yemeklerimizde kullanarak, vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde yemeklerimizi ulaştırıyoruz. Belediyemize ait alanlardaki hiçbir ağaç, meyve, hiçbir mahsul boşa gitmiyor, hepsi değerlendiriliyor. Bu da gıda israfını önlüyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde ulaştırıldığı için çok mutluluk verici bir duygu” dedi.

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