Hırsızlık şüphelileri 100'e yakın kamera kaydı izlenerek yakalandı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de evlerin kapı kilit göbeğini kırarak hırsızlık yapan 2 şüpheli, 100'e yakın güvenlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı.

Kent merkezinde kapı kilit göbeğini kırarak 7 farklı evden ziynet eşyası, elektronik malzeme ve para çalan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

100'e yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin Ü.K. ve Ö.H. olduğunu belirledi. 24 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları tablet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, ziynet eşyaları ile 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.K. ve Ö.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-12-01 14:08:18



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