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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı suçüstü yakalandı

İHA

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 dolandırıcı suçüstü yakalandı

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvuran A.Ö. isimli kadın, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanınan şahısların, "Banka yöneticileri FETÖ'cü, operasyon yapacağız. Paranızı bize teslim edin, operasyon sonrasında teslim edeceğiz. Operasyon başarılı sonuçlanırsa valilik tarafından size ev hediye edilecek" şeklinde beyanlarla kendisini dolandırdıklarını, ikametinde 2 şüpheliye 1 altın bilezik, 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 cumhuriyet altını, 2 altın yüzük, 1 altın kolye, 66 bin TL, 70 euro ve bin dolar olmak üzere toplam 125 bin TL nakit para ve ziynet eşyasını elden teslim ettiğini söyledi.
Kadının şikayetinin ardından aynı şahısların mağdur A.Ö.’nün ikametine gelerek 4 bin lira daha parayı elden teslim alacaklarının anlaşılması üzerine ikamet ve çevresinde tedbir alan ekipler, şüpheli C.G. ile E.İ.'yi parayı alırken suçüstü yakaladı. Şahısların yapılan incelemesinde C.G.'nin 31 ayrı suç kaydı olduğu, 3 ayrı dosyadan yakalama emri bulunduğu tespit edildi. Ayrıca C.G.'nin üst aramasında 1 silah ve 1 şarjör ele geçirildi. Diğer şüpheli E.İ.'nin de benzer dolandırıcılık suçlarından 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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