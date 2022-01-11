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Mersin'de metro projesinin sözleşme bedeli 3 milyar 379 milyon lira Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi Başkan Seçer: "Biz bu yatırımın yüzde 85’ini kredi ile yüzde 15’ini de kendi bütçemizden karşılayacağız"

İHA

Mersin'de metro projesinin sözleşme bedeli 3 milyar 379 milyon lira Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi Başkan Seçer: "Biz bu yatırımın yüzde 85’ini kredi ile yüzde 15’ini de kendi bütçemizden karşılayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro pojesinin sözleşme bedelinin 3 milyar 379 milyon 404 bin 875 TL olduğunu ifade ederek, “3 Ocak 2022 günü Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde temel atma töreni ile beraber inşaatı başlattık ve artık finansman bulma konusunda çok süratli hareket etmemiz lazım. Onun için de Meclisimizin huzuruna getirdik. Biz bu yatırımın yüzde 85’ini kredi, yüzde 15’ini de kendi bütçemizden karşılayacağız” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi, Başkan Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda metro inşaatının sözleşme bedeliyle ilgili bilgiler veren Başkan Seçer, "KDV tutarı 608 milyon 292 bin lira. Toplam, KDV dahil sözleşme bedelimiz 3 milyar 987 milyon 697 bin 752 TL 80 kuruş tam olarak. Biz, mevzuat gereği bu tutarın yüzde 85’ini borçlanabiliyoruz, kredi alabiliyoruz. Bu rakam da 3 milyar 389 milyon 543 bin TL’ye tekabül ediyor. Bildiğiniz gibi Meclis kararıyla 16 Ağustos 2021 tarihinde alındı borçlanma yetkisi. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’ndan onaylandı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. En son oranın da onayıyla, imzasıyla biz borçlanma yapabileceğiz. Bize gelen bilgiler Ocak ayı içerisinde bunun çıkacağı yönünde. İnşallah öyle olur. Şimdi Ağustos'tan bu yana bakarsanız yaklaşık Ocak sonuna kadar 5,5 aylık bir sürede 900 milyon TL’lik iç borç ve dış borç olarak bu yetkiyi almıştık. Peki, niye 900’dü? Niye 1 değildi, 2 değildi, 3 değildi? Çünkü biz talebimizi iç ve dış borçlanma yapmıştık. İç borçlanma için bizim bir önceki yıla ait gelir miktarımızın yeniden değerlenmesi oranı ile ilintili bir hesaplama yapmamız gerekiyordu. Biz bunu iç borç olarak kullanabiliyorduk. Bizim geçen yıl 265 milyon lira bütçe denkliği için ayırdığımız payla beraber 1 milyar 165 milyon iç borç yapma mevzuat gereği hakkımız vardı” dedi.

“Biz bu yatırımın yüzde 85’ini kredi ile yüzde 15’ini de kendi bütçemizden karşılayacağız”
1 milyar 165 milyondan 265 milyon bütçe denkliği için gerekli olan kısmı ayırdıklarını belirten Seçer, “Kalan hakkımız 900 milyondu. Onu sizden talep ettik. Peki, şimdi ne istiyoruz? Biz 3 milyar 389 milyon 543 bin TL’ye şu an için borçlanma yapabileceğiz bu proje için. 900 milyonu düştükten sonra kalan 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık borç yetki talebini dış borç kullanmak üzere dış borç olduğu için bu limit dışı kalıyor. Onun için bir sınırlama getirmemize gerek yok. Yine biz buradan yetkiyi alacağız. Yine Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’na gidecek. Yine Hazine ve Maliye’ye gidecek. Bu bir sürecimizi alacak. Ve bildiğiniz gibi biz 3 Ocak 2022 günü Mersin’in 100. kurtuluş yıl dönümünde temel atma töreni ile beraber inşaatı başlattık ve artık finansman bulma konusunda çok süratli hareket etmemiz lazım. Onun için de Meclisimizin huzuruna getirdik. Biz bu yatırımın yüzde 85’ini kredi ile yüzde 15’ini de kendi bütçemizden karşılayacağız” dedi.

“330 milyon avro tamamı, 26.6 milyon avro kilometresi”
Metro konusunda Meclis’te detaylı bilgiler veren Seçer, “Biz o gün 3 milyar 375 milyon TL’ye ihaleyi yaptık. Bunun avro karşılığı 13.4 kilometre düz hesap 330 milyon avroya ihaleyi yapmışız. Tutarı da 3 milyar 375 milyon TL. Bunu her kilometreyi maliyete bölerseniz demek ki biz o zaman 1 kilometresini 252 milyon TL'ye bunun avro karşılığı olarak da 24 milyon 626 bin avroya mal etmişiz. 330 milyon avro tamamı, 26.6 milyon avro kilometresi. Vagon hariç bunlar. Eksik imalat yok. Sadece vagon yok. Elektronik sistemi, betonarmesi, her şeyi var. Sadece vagon. Onu da niye ayırdık? Biz vagonu çok uygun fiyatlara ve uzun vadeye alabiliyoruz. Dünyanın saygın markalarını alıyoruz, saygın firmalarından. Onun araştırmasını yaptık. Şimdi geldiğimiz noktada bugünkü avro kuruyla o gün 24 milyon 600 bin avro olan kilometre ihale tutarı 16 milyon avroya düşmüş. Buradan biz zararlı değiliz. Yalnız burada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yasal oranda da fiyat farklarına alacaklar belli kalemlerde. Bunu biliyorsunuz. Bazı kalemlerde alamayacaklar. Burada idarenin herhangi bir külfeti, zararı yok. O gün yapması daha avantajlı. Keşke daha önce yapsaymışız” diye konuştu.

“Ödemeler TL şeklinde olacak”
Ödemelerin TL şeklinde olacağını da ifade eden Seçer, "Daha 1 TL borçtan 1 kuruş faiz ödemedik. Almadık da, yetkiyi bekliyoruz. Ödemeler TL olacak. Avro ile işimiz yok bizim. Avroyu piyasalarla karşılaştırma açısından, test etmeniz açısından söylüyorum. Bizim yaptığımız ihale 3 milyar 375 milyon liradır. Artı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yasal çerçevede fiyat artışlarını da dâhil etmek koşuluyla. Herkes ihale şartlarına uyacak. Ben de uyuyacağım, yüklenici firma da uyacak. Yasalar ne diyorsa onu yapacağız. Ama bizim yaptığımız dönemle şimdi arasında ne fark var derseniz, şimdi biz bu fiyatlara bu ihaleyi yapamayız. İdarenin herhangi bir kaybı yok. Yani bir cümle kurmak istemiyorum hatta avantajlı bile diyebiliriz. Ama tabi biz işin zamanında, istediğimiz evsafta, yüklenici firma mağduriyeti yaşanmadan, iş probleme gitmeden bitmesini bekleriz. Kimseye tuzak kurup da, ucuza ihale yapıp da ondan sonra da inşaatı akamete uğratma gibi bir zihniyetimiz yok. Biz kamuyuz, biz isteriz ki en güzel şartnameye uygun inşaatı yapalım. Böyle olayların gelişmesini istemezdik” şeklinde konuştu.
Ekonomi ne kadar iyi olursa, kendisinin de o kadar rahat edeceğinden bahseden Seçer, “Hükümet şu anda yatırımlar yapıyor değil mi? Yapıyor, hayat devam ediyor. Özel sektör yapıyor. Ama daha derli toplu, daha kontrollü yapıyor. Biz duramayız. Biz belediyeyiz. Ama bundan 6 ay önceki, 1 yıl önceki rahatlığımız var mı? Yok. Ama dikkatliyiz. Biz zamanında Nisan’da bunun ihalesini yapmışız. O zaman döviz kurlarında TL bu kadar değer yitirmemiş, ortada büyük bir gümbürtü yok, büyük bir gürültü yok. Demek ki uygun zamanda yapmışız. Ama şu zamanda ortam müsait değil dediniz. Umut ediyorum, diliyorum, merkezi hükümet gerçekçi ekonomik politikalarla bu sürecin aşılmasına çare olur, çare bulur. Bu benim işim değil, Cumhur İttifakı'nın işi, hükümetin işi. Ne kadar ekonomi iyi olursa ben o kadar rahat ederim, iş insanı da öyle rahat eder” ifadelerini kullandı.
Metronun 7,5 kilometrelik açkapa kısmına dair de konuşan Seçer, “Tedbirlerimizi aldık. Orada zaten 15 ile 21 metreye iniyorlar. Açkapanın esprisi şu, maliyeti daha düşük oluyor. Metroda 11 istasyon. Sizin de söylediğiniz gibi 7’sinde bin 400 araçlık otopark var. Motosiklet, bisiklet park yerleri var. 9 istasyonda sosyal alanlar var. Alışveriş merkezleri, kültür alanları, eğlence alanları vs. Aslında kentin bu anlamda sorunlarını da çözüyoruz. İstasyon ne kadar derine giderse maliyeti o kadar artıyor metronun. Yani 15 metreye inmeniz başka, 35 metreye inmeniz başka. Bütün esprisi bu. Bütün çalışmaları yapıldı” dedi.

“Ben 20 milyon TL’yi dahi yüksek faizli diye kullanmamış bir başkanım”
Projeyi 3,5 yılda bitirmek istediklerini vurgulayan Seçer, "Konjonktür neyse bu konjonktür şartlarında elbette finansman kullanacağız. Ama merak etmeyin, ben 20 milyon TL’yi dahi yüksek faizli diye kullanmamış bir Başkanım. Türkiye’nin kredi notu neyse biz Kredi Değerlendirme Kurumu’ndan raporlar alıyoruz” diye konuştu.
Kendisine gelen bilgilere göre Türkiye’de kredi notu oldukça iyi durumda olan 2 belediyeden birisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğerinin ise Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Seçer, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış borçlanma rakamlarının üzerinde zaten borçlanma yapamayız. Cumhurbaşkanlığı buna müsaade etmez, hazine buna müsaade etmez. O konuda vatandaşlarımız lütfen rahat olsunlar” şeklinde konuştu.
Metro projesinin belediyelerin müstakil projesi olmadığını ifade eden Seçer, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ben metro istiyorum, projem var. Hadi bakalım bana borçlanma verin, ben ihaleye çıkıyorum’ değil. Yani bir bina yapmıyoruz. Anamur’da boş otogar yapmıyoruz. Erdemli’de kullanılmayan itfaiye binası yapmıyoruz, Gülnar’da otogar yapmıyoruz. Hesap soran yok, bomboş duruyor. Bu önemli. Bu projeyi yaparsınız, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü bu konuda size vize verir, onaylar. Sonra Cumhurbaşkanlığı’na gider. Benim geldiğim noktada proje yapılmıştı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim uygulamaya koyduğumuz proje, metraj, vizyonla raylı sistemler konusunda, geçmiş dönem farklıdır. Macit Bey de kendine göre hafif raylı sistem düşündü, proje yaptırdı, uygulamaya koymadı. Nüfusumuz ‘merkez 1 milyonu aşması lazım. Ben kredi alamıyorum, uygulamaya koymuyorum’ dedi. Daha sonraki yönetim, ben rakam rakam da veririm. Müşavirlik ve proje 8,5 milyon tutarındaki bedelinin 77,5 lirasını da bu yönetim ödedi. Biz bunu kucağımızda bulduk ve dedik ki ‘bu projede gereksiz metrajlar var’. Yani gittiği noktalarda yolcu kapasitesi düşük. Biz bunu aldık gözden geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na aldırdık ve 3 etaba çıkardık. Tramvayı koyduk, raylı sistemin kuzey hattını biz koyduk. Bu 35 kilometrelik bir projeksiyondur. Bu onaylandığında bana gelen bilgi, ‘Başkan bir an önce finans aramaya çıksın, onayını vereceğiz.’ Cumhurbaşkanlığı için söylüyorum. Herkesin gayreti oldu, koşturduk, yatırım programına alındı. Şimdi diyorsunuz ki ‘daha ortada fol yok, yumurta yok bu temel atma ne oldu?’ Ben finansmanı isterken bir kere ne kadar maliyetini bileceğim ki ona göre para bulayım. Daha ortada ihale yok. Ben sizden nasıl borçlanma yetkisi alayım? Kim bana para verecek? Projeye göre sen bana finansman veriyorsun. 5 aydır orada beklemeyip, 23 ayda bu imzadan çıksaydı ben bu parayı şu an 10 kere kullanmıştım ama süreç alıyor. Ama ‘bu 2,5 milyar nereden çıktı’ derseniz yanlış söylersiniz. Benim sözleşmeye konu kredi kullanacağım miktar 3 milyar 389 milyon liradır. Bunun 900 milyon liralık kısmını bir parça çıkmamın nedeni o talebe iç borcu koydum. O şekliyle mevzuat gereği bir önceki yılın gelir bütçesi ile yapılan bir hesaplama sonucu ondan kaynaklı 900 milyon. Kalan kısmını limitsiz çünkü dış borç mevzuat bunu bana uygun görüyor. Diyor ki ‘kalan kısmını yani dış borca muhatap kısmının tamamını borçlanma al’. Ben de sizden bunu şu anda alacağım ki bir süreç alacak. Bu arada inşaat devam edecek. Bizim yaptığımız sözleşme 4+2 yıldır imalat. 4 yılda bitirecek, 2 yıl da opsiyonu var herhangi bir olumsuzluk durumunda. Az önce de söyledim, güçlü bir firma iyi bir firma ve para inşaatın hızlı yürümesinin bütün formülü bu. Konu bundan ibarettir. Biz göle maya çalmıyoruz, karanlığa kurşun atmıyoruz. Bilinçsiz iş yapmıyoruz.”
Konuşmaların ardından metro projesi için 2 milyar 489.5 milyon liralık kredi temin edilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi ile ilgili konu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.
Meclis’te yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonuna Mehmet Topkara 39, Osman Çöl 38, Zafer Şahin Özturan 38, Muhittin Ertaş 34, Abdurrahman Yıldız 32 oyla seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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