Silifke'de 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, polisin kamyonda yaptığı aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.
Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolundaki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 milyon 610 bin bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan S.P. ve M.P., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2022-01-14 14:20:22
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