TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karacabey Belediyespor'u 20 mağlup etti.



Stat: Tarsus

Hakemler: Sinan Özcan xx, Kenan Özcan xx, Hasan Erdoğan xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Batuhan xx (Cengiz dk. 71 x), Artun xx (Azad dk. 82 ?) Hakan xx (Özgür dk. 89 ?), Alperen xx (Sinan dk. 89 ?), Gökhan xx, Eren xxx (Yılmaz dk. 82 ?), Volkan xx Sefa xx, Erman xx

Karacabey Belediyespor: Veysel x, Ahmet x (Ata dk. 46 x), Bekir xx (Umut dk. 90+1 ?), Enesxx, Uğur xx, Hakan xx, Mevlüt xx, Kaan xx (Berk dk. 56 x), Sadık xx, Sergen xx (Abdullah dk. 67 x), Devrim xx (Ömer dk. 80 ?)

Goller: Eren (dk. 19), Batuhan (dk. 52) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Abdussamed, Erman, Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), Mevlüt, Sadık (Karacabey Belediyespor)

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