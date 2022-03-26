TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Karacabey Belediyespor'u 20 mağlup etti.
Stat: Tarsus
Hakemler: Sinan Özcan xx, Kenan Özcan xx, Hasan Erdoğan xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Batuhan xx (Cengiz dk. 71 x), Artun xx (Azad dk. 82 ?) Hakan xx (Özgür dk. 89 ?), Alperen xx (Sinan dk. 89 ?), Gökhan xx, Eren xxx (Yılmaz dk. 82 ?), Volkan xx Sefa xx, Erman xx
Karacabey Belediyespor: Veysel x, Ahmet x (Ata dk. 46 x), Bekir xx (Umut dk. 90+1 ?), Enesxx, Uğur xx, Hakan xx, Mevlüt xx, Kaan xx (Berk dk. 56 x), Sadık xx, Sergen xx (Abdullah dk. 67 x), Devrim xx (Ömer dk. 80 ?)
Goller: Eren (dk. 19), Batuhan (dk. 52) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Abdussamed, Erman, Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), Mevlüt, Sadık (Karacabey Belediyespor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.