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Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını çocuklara açtı Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: "Ortak görevimiz, yeni nesillerin daha kolay, daha mutlu ve daha güvenli şekilde yaşamasını sağlamaktır"

İHA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını çocuklara açtı Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: "Ortak görevimiz, yeni nesillerin daha kolay, daha mutlu ve daha güvenli şekilde yaşamasını sağlamaktır"

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde görev alan çalışanların çocukları, inşaat sahasını ziyaret ederek, nükleere ilişkin merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.
Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar ebeveynlerinin çalıştığı inşaat sahasını kendilerine özel olarak tahsis edilen otobüsle gezdi. Çocuklara Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin ve Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko rehberlik etti. Çocuklar saha gezisi öncesi inşaat sahasına gelen tüm ziyaretçilere verilen zorunlu güvenlik brifingini aldı. Özel olarak hazırlanan minik kaskları ve reflektif yelekleri de giyen çocuklar, ebeveynleri ve rehberleri eşliğinde Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaat sahasını dolaştı.
Gezinin ilk ayağı, farklı ülkelerden nükleer santral için ekipman taşıyan gemilerin geldiği Doğu Kargo Terminali oldu. Çocuklar, ardından dünyanın en güçlü Liebherr LR 13000 paletli vincini görme ve vinç operatörünün koltuğuna oturma fırsatı yakaladı. İnşaat görevlileri çocuklara ayrıca damperli kamyonlar, ekskavatörler, forkliftler gibi inşaat ekipmanlarının nasıl çalıştırıldığını da gösterdi. İnşaat çalışanları, çocuklara bölgede yaşayan hayvanlar hakkında da bilgi verdi. Nükleer santral inşaat sahasına yakın bölgede karaca, yaban domuzu ve dağ keçilerinin, denizde ise fok ve kaplumbağaların yaşadığını öğrenen çocuklar, nükleer santralin inşaat sahasına özel bir güvenlik bölgesi statüsü verildiğini ve bölgede avlanma yasak olduğu için faunada yaşayan canlıların güvende olduğunu da öğrenmiş oldu. Buradan deniz seviyesinden 200 metre yüksekliğindeki seyir tepesine geçen çocuklar, inşaat sahasının ne kadar büyük olduğunu görme şansını yakaladı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, daha sonra kendileri için sprey boya ve şablonların hazırlandığı ofise dönerek, büyük bir duvarı boyadı.

"Yaptığımız her şey gelecek nesillere fayda sağlayacak”
Çocukların ziyaretine ilişkin açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Her çocuk anne ve babasının nerede çalıştığını merak eder. Hele de ebeveynleri böyle büyük çaplı ve eşsiz bir projede yer alıyorlarsa. Meraklarını gidermek için Akkuyu NGS şantiyesinin kapılarını çocuklara açtık ve onlara şantiyemizdeki en ilginç yerleri gösterdik. Bu şantiye gezisinin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığından eminim. Çocukların Akkuyu NGS şantiyesine yaptığı geziler, büyük ölçekli bir kariyer rehberliği projesinin parçasıdır. Söz konusu proje, bu yılın ocak ayında başladı. Sahada görevli mühendislerimiz, inşaat çalışanlarımız, itfaiye görevlilerimiz ve diğer çalışanlarımız açılan ustalık sınıflarında ve açık sınıflarda işlerinin özelliklerinden bahsedip, çocukların meslek seçimlerine karar vermesine yardımcı oluyorlar. Bu çok önemli ve gerekli bir çalışma. Çünkü yaptığımız her şey gelecek nesillere fayda sağlayacak” dedi.

"Ortak görevimiz, yeni nesillerin daha kolay, daha mutlu ve daha güvenli şekilde yaşamasını sağlamaktır"
Zoteeva, gezinin devamının da geleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“İnsanlığın geleceği, güçlü ve istikrarlı elektrik kaynakları olmadan hayal edilemez ve modern dünyada elektrik üretiminin çevreye zarar vermemesi de önemlidir. Elektrik üretmek için yeşil teknolojilerin ayrılmaz bir parçası olan nükleer, gezegenin ekosisteminin korunmasına yardımcı olur. Yapım aşamasındaki Akkuyu NGS, bölge sakinlerinin birçoğunun hayatını daha iyi bir hale getirmiştir. Bugün ve gelecek için refah içinde bir temel oluşturmaktadır. Bizim ortak görevimiz, yeni nesillerin daha kolay, daha mutlu ve daha güvenli şekilde yaşamasını sağlamaktır."

Çocuklar izlenimlerini paylaştı
Düzenlenen gezi sonrasında ziyaretçilere ikramda bulunularak günün anısına hediyeler verilirken, çocuklar ve velileri geziye dair izlenimlerini paylaştı. Arda ve Emre Gayret'in annesi, Akkuyu Nükleer A.Ş. Sosyal Politikalar Bölümü Eksperi Romella Gayret şunları söyledi:
“Çocuklarımızın sahayı ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Çünkü sürekli annelerinin nerede çalıştığını soruyorlardı. Uzun zamandır her şeyi gözleriyle görmek istiyorlardı. Bugün hayalleri gerçek oldu. Bunun uluslararası bir proje olduğunu biliyorlar ve burada aynı anda hem Rus hem Türk bayrağı ile fotoğraf çektirmekten memnunlar. Bundan okulda bahsedeceklerinden eminim.”
10 yaşındaki Sine Karataş, “Babam burada çalışıyor. Evde bana inşaatla ilgili pek çok şey anlattı. Ama bu kadar büyük olduğunu hayal etmemiştim. Burası yolları, evleri, ekipmanları olan bir şehir. Uzun zamandır geziye hazırlanıyordum ve endişeliydim. Bugün sabah 06.00'da kalktım, uyuyakalmaktan çok korktum. Her şey çok iyi geçti. Sahayı görmekle kalmadık, resim yaptık, fotoğraf çektik ve hediyeler de aldık" diye konuştu.
7 yaşındaki Kerim Özdemir de, “Gezi sırasında sahayı gezmekle kalmayıp aynı zamanda resim de yaptık. Bu tam bir sürpriz oldu. Ayrıca öğle yemeği çok lezzetliydi. Artık annemin nerede çalıştığını biliyorum” ifadelerini kullandı.

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