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TİM Başkanı Gülle: “Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz” TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Ödül Törenine katılmak üzere geldiği Mersin’de, birlik başkanları ve TİM delegeleriyle buluştu Gülle: “Bu milli bir dava. Bu dava, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındaki ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine götürme davası”

İHA

TİM Başkanı Gülle: “Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz” TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Ödül Törenine katılmak üzere geldiği Mersin’de, birlik başkanları ve TİM delegeleriyle buluştu Gülle: “Bu milli bir dava. Bu dava, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındaki ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine götürme davası”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemi sürecinin sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki kırılmayı ön plana çıkardığını belirterek, “Tedarik silindirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz. 2021 ihracatımız 225 milyar doların 23 milyar doları, zincirin kırılmasından Türkiye’ye gelen bir değer” dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Ödül Törenine katılmak üzere Mersin’e geldi. Başkan Gülle, ödül töreni öncesinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve TİM delegeleri ile buluştu. Bir restoranda gerçekleştirilen yemekli toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile kurum müdürleri de katıldı.
Toplantıda, tanıtım filminin izlenmesinin ardından AKİB’in yeni seçilen başkanlarını tanıtan Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır’a atanan Vali Su’ya da ihracatçılara verdiği destek için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

“Bu dava, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındaki ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine götürme davası”
Nisan ayında yapılan seçimlerde 61 birliğin seçimlerinin tamamlandığını belirten Gülle, kazanan başkanları tebrik etti. Birliklerde görev alanların maaş almadıklarını, aksine ceplerinden harcadıklarını vurgulayan Gülle, “Ailenizden, işinizden fedakarlık yaparsınız. Biz burada memleket sevgisi için, vatan sevgisi için çalışıyoruz. O nedenle hiçbir şey beklemeden bu hizmetler için yarışılması, davanın büyüklüğünü gösteriyor. Dava, büyük dava; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındaki ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine götürme davası. İnsanımızı zenginleştirme, ülkemizi kalkındırma davası” diye konuştu.

“Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz”
Pandemi sürecinin sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki kırılmayı ön plana çıkardığına dikkat çeken Gülle, “Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz. Allah'a çok şükür, 2021 ihracatı 225 milyar doların içerisinde tedarik zinciri kırıldığı için mal aldığı yerden mal alamayan, malını Türkiye'ye gelip Türkiye'den alan, ilk defa Türkiye ile iş yapan 23 milyar dolarlık bir zincirin kırılmasından Türkiye'ye gelen bir değer ve bu değer devam ediyor. Artık 20 milyar dolarının altında bir ihracat açıklamıyoruz. Bunları 2021’de gerçekleştirdik. 225 milyar dolardı, en son nisan ayını açıkladık; aylık bazda 23,5 milyar dolara geldik. Cumhurbaşkanımızın genel kurulda bize vermiş olduğu hedef olan 250 milyar doları, geçen senenin nisan ayından bu senenin nisan ayına kadar 243 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. Bu, gerçekten büyük başarı. Bu başarı sizin başarınız; elini taşın altına koyan, risk alan, istihdam eden ve pandemiye rağmen işlerini, üretimini aksatmadan, tarlada ürünü bırakmadan vefakarca, fedakarca çalışan ihracatçılarımızın başarısıdır” ifadelerini kullandı.

“İhracatçılarımızı, Türkiye Lojistik Portalından faydalanmaya davet ediyorum”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve bakanların da ihracatçı için istenen hiçbir şeyi karşılıksız bırakmadıklarını vurgulayan Gülle, özellikle pandemi döneminde yoğunlaşan 215 sorunun hepsinin çözüldüğünü söyledi. Gülle, “Pandemi başladıktan sonra ilk yaşanan sorunlardan bir tanesi lojistik sorunu oldu. En büyük konteyner sorunlarını hatırlayın. ‘Ne olacak’ dediğimiz konteyner sorunu, daha sonra bize hayırlı bir netice oldu. Çin'den 20 bin dolara gelen konteyner maliyeti, ülkemizden 5 bin dolarlık bir teminle ülkemizi tercih edecek noktaya geldi. Lojistik sektörünün bu sorununu çözmek adına Türkiye Lojistik Portalını hayata geçirdik. Şu anda binlerce firmamız buradan hizmet alıyor. Bu hizmeti size veren binlerce lojistik şirketi de sizlere daha ucuz, hesaplı, rekabet edilebilir imkanlar sağlıyor. Sizleri bu fırsattan faydalanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“İhracatçı Geliştirme Fonundan 600 firmamız kredi kullandı”
İhracatın finansmanının, pandemi ve sonrasındaki dönemde en temel ihtiyaçlardan biri olarak öne çıktığını ifade eden Gülle, “İhracatçı birliklerinin sene sonunda kalan yedek akçelerini bir araya getirerek atıl parayla İhracatı Geliştirme Fonu, yani bir kredi garanti fonu oluşturduk. Yüzde 100 kendi kaynaklarımızla bütün ihracatçılarımızın ortak olduğu 61 birliğimizin fonlarıyla oluşan bu yapıyı mart ayında harekete geçirdik. Mart sonu itibariyle kredileri vermeye başladık. Şu ana kadar 600 firmamız kredi kullandı. Kefalet sistemiyle ipoteksiz, teminatsız, kefaletsiz kredi kullanıyor. Şu anda Eximbank üzerinden müracaat ediliyor. Eximbank bu yapının ortağı. Yakında inşallah bütün kamu bankaları da bu sistemin içine girecek. İki gün önce Maliye Bakanımızla yapmış olduğumuz protokolle 25 milyar TL'lik bir kredi hacmi daha oluşturduk. Kendi kefalet sistemimizle birlikte de 50 milyar TL'lik bir krediyi ihracatçılarımıza, öncelikle KOBİ'lere kullandırma imkanını yakaladık” dedi.
İhracat ailesinin de günden güne büyüdüğüne vurgulayan Gülle, 2018’de göreve geldiklerinde 60 bin kişi olan ihracat ailesinin, bugün 103 bin kişiye ulaştığını söyledi. Nisan ayında 2 bin firmanın daha ihracata başladığını kaydeden Gülle, “Bu 2 bin firma 167 milyon dolar ihracat yaptı. Yılbaşından beri yaklaşık 7 bin firma ihracat ailesine katıldı. İhracatta rekabet edebilirlik kazanan firmaların sayısı çoğalarak büyüyor” diye konuştu.

“Bu, milli bir dava”
İhracatçılar için yaptıkları diğer çalışmaları da anlatan Gülle, pandemi sürecinde çok sık konuşulan Yeşil Dönüşüm konusunda da ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Gülle, bu çerçevede Ticaret Bakanlığının hazırladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı dahilinde, “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek” mottosu ile TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planını açıkladıklarını anımsattı. Gülle, “İhracat ailesi yatırım yapıyor, büyüyor, gelişiyor ve daha da büyük vizyonlu büyük işler peşinde koşuyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Bu, milli bir dava; hepimiz bunu bir memleket meselesi gibi, bayrak gibi görüyoruz. Buna sahip çıkarak götürüyoruz. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz ve bu ülkenin geleceğine inanıyoruz ve bu ülkenin insanını daha iyi yerlere getirmek adına gayret gösteriyoruz. Bu yönde emeği geçen, çalışan, gayret eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Birlik Başkanlarına ve TİM delegelerine rozetleri Başkan İsmail Gülle tarafından takıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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