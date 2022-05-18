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İki sevgili, evde silahla yaralanmış halde bulundu

DHA

İki sevgili, evde silahla yaralanmış halde bulundu


 MERSİN, (DHA) MERSİN'de Fırat G. ve sevgilisi Ebru K., evde tabancayla başlarından yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı sevgililerden birinin, diğerini vurduktan sonra intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruluyor. Olay, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir sitenin 10'uncu katında bulunan dairede meydana geldi. Daireden silah sesleri duyan apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine silah seslerinin yükseldiği daireye gelen polis ve sağlık ekipleri, Fırat G. ile sevgilisi Ebru K.'yı başlarından yaralanmış halde buldu. Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda sevgililer arasında çıkan tartışmada, taraflardan birinin diğerini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor. 
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)FOTOĞRAFSIZDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir MERSİN, (DHA)
2022-05-18 02:08:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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