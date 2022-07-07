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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım Liseleri tanıtıldı

İHA

Tarım Liseleri tanıtıldı

Mersin'de İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve İl Tarım Müdürü Arif Abalı'nın katılımıyla, 'Tarım liseleri tanıtım ve bilgilendirme' toplantısı düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi amacına yönelik 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan ve yürürlüğe giren protokolün tanıtımının yapıldığı toplantıda, gençler tarım liselerine davet edildi.
Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonundaki toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarının başında küresel ısınma, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak gelişen gıda ve tarım krizi gelmektedir. Bakanımızın direktifleri doğrultusunda, bu evrensel sorundan hareketle 20222023 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik eğitime ilişkin ana temalardan birisi, 'tarım ve iklim değişikliği' olmuştur. Buradan yola çıkılarak Milli Eğitim Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım alanına yönelik her türlü eğitim ve uygulama iş birliğinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir protokol hazırlanmış ve imzalanarak yürürlüğe girmiştir" dedi.

"Gençler istihdam olanaklarına kavuşuyor"
Bu protokol ile yurt genelinde tarım liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeye ve öğrenim gören öğrencilerin de uygulama ve istihdam olanaklarına kavuştuğunu kaydeden Koca, "İlimizde Erdemli Tarım Lisemiz ve Mezitli Fatma Aliye Meslek Lisemizin tarım bölümleriyle güzel işler başardık, başarmaya devam edeceğiz. Ata tohumu üretecek, organik tarım yapacak, ürettiklerimizi vatandaşlarımızla paylaşmayı; öğrencilerimize verdiğimiz nitelikli eğitimle tarım sektörüne istihdam sağlamayı, gençlerimizin iş sahibi olmasına olanak sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Haydi gençler tarım meslek lisesine"
"Ülkemizin tarımsal üretimde Hollanda olmaması için hiçbir neden yok" diyen Koca, şöyle devam etti; "Bizlerin bir araya gelerek dayanışma içinde çözmeyeceği sorun yok. Toprağımız var, istihdam olanaklarımız var, kültürümüz var, en önemlisi birlikte üretme ruhumuz ve toprağa saygımız var. Sevgili gençler, sizleri tarım liselerimize davet ediyorum. Yıllar sonra elde ettiğiniz kazanımları, vatanımıza ve insanlığa katkılarınızı gördükçe kendinizle gurur duyacaksınız. Bizler her zaman sizinle gurur duyuyoruz.
Tohumu toprakla buluşturmak için 'haydi gençler tarım meslek lisesine' diyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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