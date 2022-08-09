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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan: Abdülhamid Han'ı yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz

DHA

Erdoğan: Abdülhamid Han'ı yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz


Nuri PİRMustafa ERCANEser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan´ın da katıldığı törenle Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han, Akdeniz´de görev yapacağı bölgeye uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a, yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır" dedi.
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıkıp 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han, düzenlenen törenle Akdeniz´de görev yapacağı bölgeye uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi helikopterle havadan inceleme yaptı. Erdoğna ardından gemiye binerek bilgi aldı.
Sefer öncesi düzenlenen törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir konuşma yaptı. Bakan Dönmez, "Derin deniz sondajlarında bugün yeni bir sayfa daha açıyoruz. Filonun en güçlüsü 7'nci nesil gemimiz Abdülhamid Han, birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine yol alacak. Görev süresi 2 ay olarak planlandı. Abdülhamid Han arama kuyuları açacak. Karadeniz gazının keşfi bizlere azim, sabır ve kararlılıkla atılan her adım elbet bir gün emeline ulaşacak. İçeride ve dışarıda engellerle karşılaştık. Bugün geriye dönüp baktığımızda katlandığımız her sıkıntının nasıl kutsal amaca hizmet ettiğini daha iyi anlıyoruz. Abdülhamid Han'la yeni müjdelerin arifesindeyiz. Milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur" diye konuştu.
ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN YENİ VİZYONUNUN SEMBOLÜ
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han gemisini görev yerine uğurlamak için toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve ufkumuz çok daha aydınlık. Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, 'bakın sondaj demiyorum', sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme geldik. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarıyla ifade ettiği gibi, bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."
'EŞİNE AZ RASTLANIR FİLOYA SAHİBİZ'
Bugünlere kolay gelinmediğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzunca bir süre, kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle, veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi, her arayan bulamaz ama unutmayın bulanlar arayanlardır; bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra müjdeli haberi aldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş bir dönüm noktası olmuştur. Karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sistemimize aktaracak doğal gaz işleme tesisimizin temelini geçtiğimiz yıl attık. Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işlerini bitirdik, derin kısımlardaki 165 kilometrelik 100 kilometresini tamamladık. Denizin 2 bin 200 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz. Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst işlemlerini gerçekleştiriyor. Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek, buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz."
'PETROL ÜRETİMİMİZ 65 BİN VARİLE ULAŞTI'
Aynı anda 3 sondaj gemisinin çalıştığı sahanın dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Küresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede, ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız. Hem enerji bağımsızlığımızı temin, hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu. 
'YÖRÜKLER-1 KUYUSUNA UĞURLUYORUZ'
Erdoğan, Abdülhamid Han gemisinin en son teknolojiyle tesis edilmiş, diğer 3 sondaj gemisinden daha üstün özelliklere sahip 7'nci nesil bir sondaj gemisi olduğunu kaydederek, "Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanımızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki unutmayın İskenderun'du. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah Bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak diğer kuyulara geçecek. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.
'BU LOKMA ONLARIN BOĞAZINDAN GEÇMEYECEK KADAR BÜYÜK'
Akdeniz'de yapılan arama ve sondaj çalışmalarının egemenlik alanları içerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında, arkalarına aldıkları ağababalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler, muhtemelen çıkacaktır. Biz onları ciddiye almayıp kendimize muhatap görmedikçe şımarıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Gerçi Akdeniz'de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına herhalde önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı, hiç değilse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan Milli Mücadele'yi ne yaparlar hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler. Hiç korkmasınlar. Bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir. 'Büyük ve güçlü Türkiye' vizyonu öylesine kuşatıcı ve kapsamlıdır ki; her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp, kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Biz kendi işimize bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalarımız destek verecek herkesle de birlikte çalışmaya, birlikte yol almaya hazırız. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış haklarımızı hariçten gazel okuyarak, uydurma haritalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğunun ve müttefikliğinin özellikle karşısında yer almaktan çok daha değerli, kazançlı ve doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır. Bize karşı yol yürüyen ise kaybeder."
FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han', sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında yer alıyor, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çekiyor. 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip, yüksekliği ise 112 metre. Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı. Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Nuri PİR-Mustafa ERCAN-Eser PAZARBAŞI
2022-08-09 16:27:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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