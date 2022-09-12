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Rosatom, 2'nci Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

DHA

Rosatom, 2'nci Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na ev sahipliği yaptı


MERSİN, (DHA)RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom´un düzenlediği ikinci Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 7 Eylül-8 Eylül´de Finlandiya Körfezi sularında düzenlendi. Avrupa Profesyonel Balıkçı Ligi formatında düzenlenen turnuva, Rusya da dahil 10 ülkeden sporcuları bir araya getirdi.Etkinlik, kurulu kapasite bakımından Rusya'nın işletimdeki en büyük nükleer santrali olan ve Rosatom'un dünya çapında sunduğu en modern teknoloji olan III+ Nesil VVER-1200 rektörlerine sahip dünyadaki ilk santrallerden Leningrad Nükleer Güç Santrali´ne (NGS) yakın bir bölgede gerçekleştirildi. Turnuvanın kapsadığı alan bu yıl iki kat genişletildi. Yarışmaya, Rusya ve Rosatom'un nükleer santral inşaat projelerini uyguladığı veya uygulamayı planladığı Ermenistan, Macaristan, Mısır, Hindistan, Bangladeş, Kazakistan, Özbekistan, Güney Afrika ve Türkiye´den temsil eden toplam 26 amatör sporcu katıldı.  Bu yılın birincisi turnuvaya Hindistan´dan katılan Arunabha Sannigrahi ve Santosh Jaiswar adlı balıkçılar oldu. Hindistan Balıkçılar Derneği temsilcileri, etkinlik için organizatörlere teşekkür ederek şunları söylediler: "İki gün boyunca inanılmaz deneyimler yaşadık, en sevdiğimiz şeyi yaptık; balık tuttuk. Balıkları da nükleer santrale yakın bir yerde avladık. Ardından, santrali ziyaret ettik. Santralin büyüklüğü ve yüksek teknolojisi bizi şaşırttı. Rosatom'un bu tür turnuvalar düzenlemeye devam etmesini umuyoruz. Bu turnuvalarda yer almaktan mutluluk duyacağız."ÖDÜLLERİNİ ALDILAREtkinliğin sonunda resmi ödül töreni düzenlendi. Mısırlı balıkçılar ile Rusya ve Mısır'dan balıkçıların katıldığı ekip sırasıyla ikincilik ve üçüncülük ödülünü aldı. Hindistan'dan bir katılımcı "En Büyük Av" özel ödülünün sahibi oldu. Özbekistan'dan katılan bir takım da "Kazanma Azmi" özel ödülüne layık görüldü.203 BALIK YAKALANDIBalık tutma yarışmaları, bir yandan insanların diplomasi bağlarını güçlendirilmesine, Rosatom'un iş yaptığı ülkelerdeki yerel halkın küresel nükleer camianın bir parçası olduğunu göstermeye, bir yandan da yakındaki su kaynaklarının florası ve faunası da dahil olmak üzere çevre açısından nükleer enerjinin güvenli olduğunun kanıtlanmasına olanak tanıyor. Turnuva katılımcıları, dozimetrik kontrol sayesinde Finlandiya Körfezi'nin sadece balık zenginliğini değil, aynı zamanda temizliğini de teyit edebildiler. Ardından, tartılan balıklar tekrar denize bırakıldı. Toplamda, ağırlığı 7 kilogramı aşan 203 balık yakalandı. İki kez dünya şampiyonu ve yedi kez dünya şampiyonalıklarını kazanan Rus milli takımının baş antrenörü Vladimir Inozemtsev yarışmanın baş hakemliğini yaptı.`MUTLULUK DUYUYORUZ´Rusatom Uluslararası Ağ Şirketi Başkanı Vadim Titov turnuvayla ilgili şunları söyledi: "Geniş, uluslar arası ölçekteki bu etkinlik ikinci kez yapılıyor olsa da Rosatom 10 yılı aşkın süredir santrale yakın su kaynaklarında balıkçılık yarışmaları düzenlemektedir. Bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz çünkü bunlar bizim için nükleer enerjinin temiz bir enerji kaynağı olduğunu ve nükleer teknoloji ile doğanın birbirini tamamladığını ispatlamak için bir fırsat teşkil ediyor. Dokuz ülkeden gelen misafirlerimizin, neredeyse yarım asırdır faaliyette olan nükleer santralin hemen yakınında sağlıklı balıkların yaşadığını görmelerinden dolayı mutluluk duyuyoruz."`ÇOK KEYİFLİYDİ´Türkiye takımından amatör balıkçı Hasan Sünbül izlenimleriyle ilgili şunları söyledi: "Leningrad Nükleer Santrali´ni gezdik ve burada Uluslararası Balıkçılık Turnuvası´na katıldık. Çok keyifli ve eğlenceli bir seyahat oldu bizim için. Farklı bir kültür. Baltık, Finlandiya Körfezi´nde Leningrad´ın yanında balık tuttuk. Mutluyuz, keyifliydi. Tuttuğumuz balıkların radyasyon ölçümü yapıldı. Balıkların radyasyon seviyesinin normal değerler içerisinde olduğunu gördük."Türkiye takımından amatör balıkçı Levent Atalay da izlenimlerini şu sözlerle aktardı: "Silifke´den geldik. Nükleer santrali gezmek bizim için değişik bir deneyimdi. Ayrıca Balıkçılık Turnuvası´na katıldığımız için de kendimizi şanslı hissediyoruz. Tuttuğumuz balıkların radyasyon ölçüsünün normal aralıklarda olduğunu söylediler. Keyifli bir geziydi. Düzenleyenlere teşekkür ederim."Turnuvanın bir parçası olarak katılımcılar Sosnovy Bor kasabasında bulunan Leningrad NGS´yi gezme fırsatı buldular ve nükleer santralin çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Günümüzde Leningrad NGS, kendi sahasında iki tip reaktörü birleştiren eşsiz bir mühendislik yapısı olma özelliği taşıyor. Endüstriyel nükleer enerjinin yarım asırdır geliştirildiği ve yeni tip reaktörlerin faaliyete geçirildiği kasabayı da ziyaret eden katılımcılar yerel yetkililerle bir araya geldiler ve bölge sakinleriyle tanıştılar.  DHA-Genel Türkiye-Mersin
2022-09-12 15:01:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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