Özhaseki: Bu yaklaşan seçim dünyadaki tüm mazlumların seçimi



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu yaklaşan seçim sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi değil, dünyadaki tüm mazlumların seçimi" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyetle birlikte bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Özhaseki, ilk olarak partisinin il binasında açıklama yaptı. Açıklamaya bölge milletvekilleri, belediye başkanları, parti teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Özhaseki, "AK Parti ailesi olarak içimizi ferah, başımızı dik tutalım, alnımız açık çünkü. Bizim hükümetlerimizde geçmiş dönem hükümetleri karşılaştırdığımızda, Cumhuriyet tarihinde bizim yaptıklarımız onların yaptıklarından kat kat fazladır. Bu milletin hizmetkarı olan herkesten Allah razı olsun. Enerjide, ulaştırmada, sağlıkta, savunmada yatırımlar yapıldı. Ekonomi çok konuşuluyor. Sorunlar elbette var ama bunları aşacak kadro, irade de var hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz İMF'nin kapısında beklenen günleri de biliriz. Şimdi Cumhurbaşkanımızla görüşmek için hepsi sırada bekliyor" dedi.

'ANADOLU, MAZLUMLARIM SIĞINMA COĞRAFYASI OLDU'

Anadolu coğrafyasının 100 yıldır tüm mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu kaydeden Özhaseki, "Üzerimizde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski toprak parçalarından birisidir. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Geçtiğimiz 100 yılın başında bu coğrafya tüm mazlumların sığınma coğrafyası olmuştur. Balkanlar'da daralan kardeşlerimiz buraya gelmiştir. Boşnaklar, Pomaklar, Arnavutlar, Çerkesler buraya gelmişler. Doğuda batıda kim zulme uğramışsa bu topraklara gelmiştir. Burada biz hep birlikte akraba olduk. Etle tırnak gibi olduk. Allah hamdolsun bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız susmuyor" diye konuştu.

'DÜNYADAKİ TÜM MAZLUMLARIN SEÇİMİ'

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Özhaseki, "Bu yaklaşan seçim sadece Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi değil, dünyadaki tüm mazlumların seçimi. Bu ülkede 20 yıl boyunca hepimiz adına, inançlarımız adına büyük kazanımlarımız var. Bunların kaybedilmemesi seçimi. Onun için hepimize büyük görev düşüyor. Herkes elinden ne geliyorsa yapmalı. İnşallah zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-22 16:19:01



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