Mersin merkezli 3 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN merkezli 3 ilde siber dolandırıcılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 ay süren titiz çalışma sonunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüphelilere yönelik Mersin, Batman ve Bilecik'te 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 8 kişiyi gözaltına alıp, adreslerde aramada yapan jandarma, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-09-30 09:49:38
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