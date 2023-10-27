Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA MERSİN LİMANINDA 6️⃣1️⃣0️⃣ KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ❗️



3️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde❗️



❌Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/MIbNy3TWiJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023

Buna göre; Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan gelecek olan gemideki muz kolilerinin içerisine kokain yerleştirildiği istihbaratı üzerine, Mersin Uluslararası Limanı'nda 'Narkogüç' operasyonu düzenledi. Gemide yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi, yükü teslim alacak firma sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.