        STBL Mersin Spor: 78 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor: 78 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 20:19 Güncelleme: 02.11.2025 - 20:19
        F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Mersin Spor'u 87-78 yendi.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin

        Mersin Spor: OIaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil 5

        Fenerbahçe Beko: Bocot JR 11, Melli, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7, Birch, Mert Emre Ekşioğlu

        1. Periyot: 22-17

        Devre: 42-45

        3. Periyot: 57-65

