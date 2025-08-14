Habertürk
        Haberler Gündem Mersin Valisi Toros, Silifke ve Anamur'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı

        Mersin Valisi Toros, Silifke ve Anamur'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı

        Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirtti.

        Giriş: 14.08.2025 - 19:44 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:44
        Toros, Silifke ilçesindeki Akdere Mahallesi'nde yangın yönetim aracının konuşlandırıldığı alanda açıklama yaptı.

        İlk olarak Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangınını değerlendiren Toros, şöyle konuştu:

        "18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz şu an havadan müdahale ediyor. 1 helikopterimiz de yolda. 18 aracımızın 5'i arazöz, 2'si itfaiye aracı, 2'si su tankeri. Ovabaşı Mahallesi'ni tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik. Bununla alakalı da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

        Toros, Silifke'nin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına da havadan müdahalenin 2 uçak ve 9 helikopterle sürdüğünü söyledi.

        Karadan çalışmaların da orman teşkilatının güçlü ekibi, AFAD, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri ile kamu kurumlarına ait araçlarla devam ettiğini dile getiren Toros, "Toplam 373 araçla yangına müdahale edecek şekilde hareket ediyoruz. Bu araçların 114'ü arazöz, 67'si orman teşkilatımıza ait, 44 de su ikmal aracımız var." dedi.

        Toros, 501'i orman teşkilatından 1016 personelle sahada olduklarını belirtti.

        Silifke'de yangın nedeniyle 6 mahalle ile bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Toros, "Toplamda 984 hane boşaltıldı, 1851 kişiyi tahliye etmiş olduk. Bu çerçevede Silifke ilçemizde boşaltmış olduğumuz yerlerle ilgili olarak da bir barınma ihtiyacı olmasına binaen 3 pansiyonumuzda 372 kapasiteli yeri de hazırlamış olduk. Diğer ilçelerimizde ve merkezde kalmak isteyen bütün vatandaşlarımız için halihazırda yerlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

        Vali Toros, dünden itibaren dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşın, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        SİLİFKE'DE 53 HANE YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

        Bölgede zarar gören hanelerin olduğunu söyleyen Toros, "Şu ana kadar ilk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Özellikle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde birtakım problemlerimiz var. Bu problemlere ilişkin tespit çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Toros, canla başla çalışan tüm personele teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Kahramanca mücadele ediyorlar, ellerinden gelen her şeyi sonuna kadar yaptılar. Uyumadan, fedakar şekilde çaba sarf ediyorlar. Sayın İçişleri Bakanı'mız ile Tarım ve Orman Bakanı'mız beni dün ve bugün arayıp bilgi aldılar, talimatlarını verdiler. O çerçevede de ilerlediğimizi ifade etmek istiyorum. Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum."

        YANGIN SÜRECİ

        Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

        Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

        Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı.

