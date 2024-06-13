Mert Demir, Semiramis Pekkan ile bir araya geldi

Süperstar Ajda Pekkan, stadyum konseri hayalini kariyerinin 60'ncı yılında gerçekleştirdi. Eurovison Şarkı Yarışması'nda bile bu kadar heyecanlanmadığını ifade eden Pekkan'a sahnede; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar - Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.