Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mert Günok ve Yunus Akgün maç kadrosundan çıkartıldı! - Futbol Haberleri

        Mert Günok ve Yunus Akgün maç kadrosundan çıkartıldı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımımız'da Yunus Akgün ve Mert Günok sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mert ve Yunus kadrodan çıkartıldı!
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.

        Mücadele öncesi, Galatasaray'da top koşturan milli futbolcu Yunus Akgün ve Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok ile ilgili bir gelişme yaşandı.

        KADRODAN ÇIKARTILDILAR

        Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosundan çıkartıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz