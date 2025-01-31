Mert Hakan Yandaş: Takımı bırakmamak için ameliyat istemedim

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş,"Elimdeki kırığı kimi göstersek ameliyat dedi, yanlış kaynar kısa kalır dedi. Benim de sakatlıklarım oldu, takımdan uzak kalmak istemedim. Liste kısa olunca takımı bırakmak istemedim. Ameliyat olmadım, parmak kısa kalsın önemli değil dedim. 18 gün oldu. Bir aksilik olmazsa böyle devam edeceğim. Biz her zaman hazırız. Bunlar ufak çaplı fedakarlıklar. Fenerbahçe'de herkes böyle yapmalı, hissetmeli. Sıradan bir şey bu." dedi.

Mert Hakan Yandaş, "Son dakikaları rakipleri bekleyerek geçirmek sıkıntılıydı. Çok eksiktik. Önemli olan play-offa kalmaktı. Buraya 13 oyuncu ve genç kardeşlerimizle geldik. Hava çok soğuktu. Hayatımda oynadığım belki de en kötü zemindi. Kazanabilirdik. Golü erken bulunca ikinci yarı, ben ve İsmail gibi sakatlıktan dönen oyuncular da vardı. Bunun da takımı yoracağını biliyorduk. Tur atladık. Mutluyuz. Sonuçlar iyi geliyor." sözlerini sarf etti.

Türk oyuncu, "Ligde biraz daha yakınlaştık. Gelen oyuncular da çok pozitif hava katacaktır. İçeride de düzgün, güzel bir hava var. Sonuç almak, daha coşkulu oynamak lazım Göztepe maçı ikinci yarısı gibi. Bir şeyler daha fazla artıyor. Camiamıza biraz sabır istiyorum, birlikte olalım. Sezon sonunda ligde şampiyonluğu, Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. Ortam daha güzel, sonuçlar da gelince birbirimize sarılacağız." açıklamasını yaptı.