AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar'ın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.
MERT YAŞAR KİMDİR?
Mert Yaşar, hukukçu, avukat, arabulucudur ve spor hukuku, çocuk hukuku alanında faaliyetleri vardır.
1989-1996 yılları arasında Özel Saint-Benoit Lisesinden mezun olmuştur. 1996-2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi'nde lisans eğitimi alan Yaşar, 2001-2003 yılları arasında Yüksek Lisans yaparak hukuk mezunu olmuştur. Mert Yaşar Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve arabulucuk yapmaktadır. Mert Yaşar, 2012'de Kadir Has Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi'nde Danışma Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda üniversitede Spor Hukuku Eğitmenliği yapmaktadır.
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