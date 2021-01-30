IŞIN'DAN MERVE'YE YANIT

Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı:

Atalarımız şöyle buyurmuş; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' İllaki konuşacaksan, ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim...

Ben beni seviyorum, her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudu. Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım, ayıp değil ki kilolu olmak ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim.

İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum. Bu ne demek biliyor musun güzel kız? Şişmandım ama ses aynı ses, kadın aynı kadın... Güzellik çok önemli bir kavram değil.