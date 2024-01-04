Merve Boluğur: Sevgilim değil, arkadaşım
Merve Boluğur, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Boluğur, aşk sorularına; "Sevgilim değil, arkadaşım" yanıtını verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Boluğur, Bebek'teki bir mekânda bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Merve Boluğur, gazetecilerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İçeride bayağı samimiydiniz" yorumuna karşılık, "Sevgilim değil, arkadaşımdı. İnsan arkadaşlarıyla samimi olabilir" dedi.
Ardından muhabirlerin, "Yeni yılda aşk ve para dilemiştiniz gerçekleşti mi?" sorusuna yönelik Merve Boluğur, "Öyle bir şey yok. Olsa sizden saklamam zaten biliyorsunuz" şeklinde cevap verdi.