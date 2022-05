Ayrıca Merve Özbey, sadece Onur Can Özcan'ın şarkılarını seslendirmekle yetinmiyor. Her seferinde kliplerinde siyah giyerek yas tuttuğunu anlatıyor ve Özcan'ı yad ettiğini de belirtiyor. Ünlü şarkıcının bir sonraki Onur Can Özcan parçasına yeniden hayat vermesini merakla bekliyorum. Çünkü bence bir sanatçı Özcan'ı eserleriyle yaşatacaksa o kişi Merve Özbey olmalı...