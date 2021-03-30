Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin kızlarına kavuşma anı

"Allah herkese bu duyguyu nasip etsin" 0:00 / 0:00

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2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, geçtiğimiz ay kızları Elif Özüm'ü kucaklarına almıştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özbey, sevincini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Merve Özbey, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 32 yaşındaki ünlü şarkıcı, kızı Elif Özüm'ü kucaklarına aldıkları anları Instagram'dan yayınladı.

Özbey, gönderisine, "Hepiniz iyi ki varsınız. Allah'ım dileyen, isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Varsa bir 'Maşallah'ınız, alırız" notunu düştü. Merve Özbey'in paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

"GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM"

Merve Özbey, kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

"EŞİMİN BABASI İSTEMİŞTİ"

Kızlarının adına nasıl karar verdiklerini açıklayan Kenan Koçak, "Çok sevdiğimiz isimlerden biriydi. Eşimin rahmetli babası, kızımızın adının 'Elif' olmasını istemişti. Bunu da göz önünde bulundurarak Elif Özüm koyduk. Mutluyuz" demişti.

BABA ACISIYLA SARSILMIŞTI

Merve Özbey, hamilelik sürecinde baba acısıyla sarsılmıştı. Şarkıcının 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Merve Özbey, acı haber sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...