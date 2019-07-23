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HaberlerMagazinMerve Özbey’den aşk açıklaması - Magazin haberleri 2019

Merve Özbey’den aşk açıklaması

İHA

Bodrum’da sahne alan Merve Özbey, genç hayranlarına aşk ve ilişki konusunda tavsiyelerde bulundu. Özbey’in, “Ben haklı olsam da seviyorsam özür dilerim, susarım ve peşinden giderim” sözleri ise şaşırttı

Merve Özbey

İHA'nın haberine göre; Yalıkavak'taki bir beach'te sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Gündüz denize giren yerli, yabancı turistler denizin, güneşin ve sahilin tadını çıkarırken, bir yandan da Merve Özbey konserini izledi.

"SEVİYORSAM SUSARIM, PEŞİNDEN GİDERİM"

DJ Erdem Kınay ile birlikte konser veren Merve Özbey, aşk acısı çeken gençlere tavsiyeler vererek, “Aşk acısı çeken var mı? Çekiyorsa arasın sevdiğini konuşsun. Sevmek çok güzel bir şeydir. Bakın gelmişsiniz trene eğleniyorsunuz. Küs olan sevgililer bugün barışsın” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özbey, performansıyla büyük beğeni topladı.

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