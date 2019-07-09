DHA'nın haberine göre; Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde konser verdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ikili, hareketli şarkılarla yerli ve yabancı tatilcilere coşkulu anlar yaşattı.

Merve Özbey, dinleyenlere, "Aramızda çok yakışıklı beyler ve çok güzel hanımlar var. Baştan konuşalım, biz kız tarafıyız. Bu konserimizin kuralları var. Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eğlenmek serbest. Bir, iki şarkı sonra eski sevgilinize mesaj atmak da serbest" dedi.