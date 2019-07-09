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HaberlerMüzikMerve Özbey: Eski sevgiliye mesaj atmak serbest - Magazin haberleri

Merve Özbey: Eski sevgiliye mesaj atmak serbest

DHA

Şarkıcı Merve Özbey, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Erdem Kınay'la konser verdi. Özbey, "Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eski sevgilinize mesaj atmak serbest" ifadelerini kullandı

Merve Özbey

DHA'nın haberine göre; Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde konser verdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ikili, hareketli şarkılarla yerli ve yabancı tatilcilere coşkulu anlar yaşattı.

Merve Özbey, dinleyenlere, "Aramızda çok yakışıklı beyler ve çok güzel hanımlar var. Baştan konuşalım, biz kız tarafıyız. Bu konserimizin kuralları var. Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eğlenmek serbest. Bir, iki şarkı sonra eski sevgilinize mesaj atmak da serbest" dedi.

 

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