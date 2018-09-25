Merve Taşkın'ın derbi öncesi paylaşımı olay oldu

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un geçtiğimiz günlerde kendisine mesaj attığını iddia eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı