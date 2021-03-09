'Folyolu' cinayette sır çözüldü! İple boğmuş! 0:00 / 0:00

Antalya'da, 20 yaşındaki bir çocuk annesi Mervenur Polat, geçen yıl 19 Ekim’de arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

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Polat'ın cansız bedeni, 4 ay sonra Muratpaşa İlçesi’ndeki bir evin çatı katında folyoya sarılı halde bulundu.

"UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ" YALANI

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan C.A., Mervenur Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü ve korktuğu için polise haber vermediğini ileri sürdü. C.A.'nın folyoya sarıp koliye koyduğu Mervenur Polat'ı, kurye olan arkadaşının yardımıyla babasına ait evin çatı katına taşıttığı ortaya çıktı. Ancak Mervenur Polat’ın ölüm nedeni uyuşturucu değildi.

MERVENUR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayı soruşturan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Zanlıyı çapraz sorguya alan deneyimli dedektifler kısa sürede gerçeğe ulaştı. Katil zanlısı C.A., suçunu itiraf etti. İfadesinde Mervenur Polat’ı iple boğarak öldürdüğünü söyledi.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi alınan Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat, memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.