Meryem Kasap kimdir?

3 kardeşten en ufağı olan Meryem Kasap, 01.05.1992 tarihinde, Trabzon’da doğdu. 28 yaşındaki genç kadın boğa burcudur. Daha ilkokul sıralarında sanat tutkusu başlayan Kasap, o yıllarda 3 sene tiyatro ile ilgilendi. Liseyi okuduğu sıralarda spora ilgi duymaya başlayan Meryem Kasap, lise takımında 2 sene hentbol oynadı.

Sonrasında bireysel spor yapmaya karar veren Kasap, tercihini atletizmden yana kullandı. Atletizme ilk olarak sırıkla yüksek atlamayla başlayan Meryem Kasap, yaklaşık 3 sene bu branşa devam etmesinin ardından talihsiz bir kaza yüzünden yaşadığı sakatlık sebebi ile istemese de branş değiştirmek zorunda kaldı. 400 metre branşına geçen Kasap, o dönemde lise öğrenimini de başarıyla tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde lisansını tamamlayan Kasap, beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünden iyi bir puanla mezun oldu.

400 metrede 1 sene gibi kısa bir sürede ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan Kasap, milli takıma seçildi. Ülkesini pek çok şampiyonada temsil eden Kasap, Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Şampiyonası ve Milletler Kupası’nda madalyalar kazandı. Toplamda 12 yıl sporla ilgilenen Kasap’ın 8 senesi milli takımda geçti. Spora halen aktif bir şekilde devam eden Kasap, Personal Trainer'lık ve fitness eğitmenliği yapıyor.

Şimdilerde ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, iddiasını “Survivor’da kazanmak için ne yapacağımı tahmin bile edemezsiniz.” Cümlesiyle açık açık ortaya koyuyor.