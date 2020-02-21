Survıvor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alan Meryem Kasap iddialı davranışlarıyla izleyenleri merak içinde bırakıyor. Bir süredir Fitness eğitmenliği yapan Kasap birçok kez elde ettiği şampiyonlukla başarısını gözler önüne serdi. Peki Meryem Kasap Kimdir? İşte biyografisi...

MERYEM KASAP KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1992 Trabzon doğumlu olan Meryem Kasap 3 kardeş. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve Milli Takıma seçildi.

Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalyalar kazandı. Meryem Kasap bir süredir fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lik yapıyor.