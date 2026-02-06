Meryem Uzerli, 'Ana Sahne'de konuştu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin öncülüğünde düzenlenen ve dünyanın en prestijli küresel platformları arasında yer alan WGS; devlet başkanlarını, küresel şirket liderlerini, düşünce önderlerini ve kanaat önderlerini bir araya getirdi. Geleceğin yönetim modelleri, teknoloji, medya ve toplumsal dönüşüm gibi başlıkların ele alındığı zirveye her yıl onlarca devlet başkanı ve yüzlerce küresel lider katılıyor.

Meryem Uzerli, kültürler arasında köprü kurmak, kadın ve çocuk hakları, etki ve samimiyetin gücü üzerine yaptığı konuşmada; kültürün, sanatın ve otantik bireysel seslerin küresel etkisine dikkat çekti. Panelde Uzerli’ye; girişimci Raj Shamani, sosyal medya fenomeni Gstaad Guy ve Gallup CEO’su Jon Clifton, Hollywood starı Kelsey Grammer eşlik etti.

Meryem Uzerli’nin WGS’deki varlığı, Türk sanat ve kültürünün küresel sahnedeki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, sanatçı kimliğinin ötesinde uluslararası bir kanaat önderi olarak konumunu da pekiştirdi. Uzerli, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil; kadınların güçlendirilmesi, çocukların koruması, onların güçlü bir geleceğe sahip olması, öz değer ve bağımsızlık konularındaki duruşuyla da uluslararası alanda öne çıkıyor. WE Convention, Forbes Middle East Women’s Summit gibi prestijli platformlarda konuşmacı olarak yer alan Uzerli, 2024’te Harper’s Bazaar Women Empowerment Award ile onurlandırıldı.