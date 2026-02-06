Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Meryem Uzerli, 'Ana Sahne'de konuştu

        Meryem Uzerli, 'Ana Sahne'de konuştu

        Meryem Uzerli, bu yıl Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi (World Governments Summit – WGS)'ne davetli olarak katılan tek Türk oyuncu ve konuşmacı oldu. Uzerli, zirve boyunca iki ayrı oturumda yer aldı. Fikir liderleri, içerik üreticileri, yaratıcı endüstrilere dâhil olduğu 'House of impact' sahnesi ve dünya liderlerin ağırlandığı 'Ana Sahne'de yer alan Uzerli her iki konuşmasında da katılımcılardan büyük övgü aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 10:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ana Sahne'de konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşik Arap Emirlikleri’nin öncülüğünde düzenlenen ve dünyanın en prestijli küresel platformları arasında yer alan WGS; devlet başkanlarını, küresel şirket liderlerini, düşünce önderlerini ve kanaat önderlerini bir araya getirdi. Geleceğin yönetim modelleri, teknoloji, medya ve toplumsal dönüşüm gibi başlıkların ele alındığı zirveye her yıl onlarca devlet başkanı ve yüzlerce küresel lider katılıyor.

        Meryem Uzerli, kültürler arasında köprü kurmak, kadın ve çocuk hakları, etki ve samimiyetin gücü üzerine yaptığı konuşmada; kültürün, sanatın ve otantik bireysel seslerin küresel etkisine dikkat çekti. Panelde Uzerli’ye; girişimci Raj Shamani, sosyal medya fenomeni Gstaad Guy ve Gallup CEO’su Jon Clifton, Hollywood starı Kelsey Grammer eşlik etti.

        REKLAM

        Meryem Uzerli’nin WGS’deki varlığı, Türk sanat ve kültürünün küresel sahnedeki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, sanatçı kimliğinin ötesinde uluslararası bir kanaat önderi olarak konumunu da pekiştirdi. Uzerli, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil; kadınların güçlendirilmesi, çocukların koruması, onların güçlü bir geleceğe sahip olması, öz değer ve bağımsızlık konularındaki duruşuyla da uluslararası alanda öne çıkıyor. WE Convention, Forbes Middle East Women’s Summit gibi prestijli platformlarda konuşmacı olarak yer alan Uzerli, 2024’te Harper’s Bazaar Women Empowerment Award ile onurlandırıldı.

        Dünya Hükümetler Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden tek Türk oyuncu olarak Meryem Uzerli, sanatın ve bireysel seslerin küresel değişimdeki rolünü güçlü bir şekilde vurgulayarak, uluslararası arenada ilham veren bir başarıya daha imza attı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mehmetçikten, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

        Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı. (DHA)

        #Meryem Uzerli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı