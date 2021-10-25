"DAHA BÜYÜK BİR HEDİYE OLAMAZ"



38 yaşındaki Meryem Uzerli, "Türkiye’de sevilen bir oyuncu olmak size neler hissettiriyor ve hayatınızda neleri değiştirdi?" sorusuna yanıt verdi.



Uzerli, "İnsanların yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Demek ki beni duygusal bir varlık olarak hissediyorlar. Daha büyük bir hediye olamaz. Bir sanatçı, bir insan için... Bu durum, bana kattığı mutluluk dışında çok bir şey değiştirmedi. Bunun dışında farklı ülkelere yaptığım iş seyahatlerim çoğaldı, yoğunluğum arttı." ifadelerini kullandı.