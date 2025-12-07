Habertürk
        Haberler Dünya Merz, İsrail Cumhurbaşkanıyla görüştü | Dış Haberler

        Merz, İsrail Cumhurbaşkanıyla görüştü

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Herzog, Almanya'ya İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 01:47 Güncelleme: 07.12.2025 - 01:47
        Merz, İsrail Cumhurbaşkanıyla görüştü
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

        Akşam saatlerinde İsrail'e gelen ve havaalanında Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından karşılanan Merz ve Herzog, basına açıklamalarda bulundu.

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Almanya'nın İsrail'in büyük dostu olduğunu belirterek, Almanya'ya İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

        Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze'de barış planı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın ardından İsrail'e geldiğini hatırlatan Herzog, İran'dan gelen tehlikelerle karşı karşıya olduklarını ileri sürerek, "Avrupa'yı savunan biziz." iddiasında bulundu.

        Merz ise Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail'e ilk kez ziyarette bulunduğunu belirterek, "Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz." diye konuştu.

        İsrail'in, Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğü son 2 senede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğine işaret eden Merz, her zaman İsrail'in yanında duracaklarını vurguladı.

        Merz, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamaları hakkında ise "Askeri eylemler ve hükümetin eylemleri bizi bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Buna tepki vermek zorundaydık (sonradan kaldırılan silah ihracatı kısıtlaması) ancak emin olun ki hala sizin tarafınızdayız." ifadelerini kullandı.

        Gazze müzakerelerinde sonraki aşamaya geçilirken İsrail'e yardımcı olacaklarını bildiren Merz, Batı Şeria'daki durumun olumlu yönde gelişmesi halinde iki devletli çözüme ulaşılabileceğini söyledi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi beklenen Merz'in İsrail ziyareti ülkesinde protestolara neden olmuştu.

        *Fotoğraf, Friedrich Merz'in X hesabı üzerinden servis edilmiştir

