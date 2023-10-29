İş yerinde çıkan tartışmada mesai arkadaşı tüfekle öldürdü Karaman'da bir iş yerinde mesai arkadaşı iki arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Çalışma arkadaşı tarafından silahla tüfekle vurulan Hasan Ali Çalış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Karaman'da, iş yerinde çalışma arkadaşları arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.45 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Depo çalışanları Hasan Ali Çalış (45) ile İ.Y. (42), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y., av tüfeği ile Hasan Ali Çalış'ı vurdu. Göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çalış, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı İ.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.