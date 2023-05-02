"8 SAAT TALEBİ SANAYİ ÇAĞININ BAŞLADIĞI DÖNEMDİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasına şöyle devam etti; "Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar?