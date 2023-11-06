Meşher’den ara tatilde çocuklara özel atölyeler Meşher, 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar' sergisinden ilhamla hazırladığı çocuk atölyelerine ara tatilde devam ediyor. Çocuklar, İzleme Kutusu Atölyesi'nde hayali sahnelerini izleme kutusuna dönüştürecek, Haritalama Atölyesi'nde sanatçılardan ilhamla kendi haritalarını oluşturacak ve Panorama Atölyesi'nde hayallerindeki şehrin panoramik görüntüsünü oluşturacaklar.

İstanbul’un önde gelen disiplinler arası sergi mekânı Meşher, ara tatili çocuklara özel üç ayrı atölyeyle renklendiriyor. Çocukların duyuşsal ve bilişsel becerilerinin yanı sıra ince motor becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı, sanatla ilgili yeni kelimeler ve kavramlar öğrenerek kelime dağarcıklarını genişletmeyi hedefleyen atölyeler, Meşher’in yeni sergisi 'Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar’ın kurgusundan hareketle planlandı. Atölyelerde çocukların sergiyi farklı malzemeler üzerinden keşfetmesi amaçlanıyor.

Haritalama Atölyesi

14 Kasım Salı günü saat 14.00’te düzenlenecek Haritalama Atölyesi sergide yer alan, İstanbul’un titizlikle ölçülmüş ilk haritasını yapan François Kauffer’in yanı sıra Alexandre Raymond, Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Gioacchino Brunetti’nin İstanbul haritalarından yola çıkıyor. 7-12 yaş arasındaki çocuklar atölyede İstanbul’un farklı haritalarını inceleyerek haritalama teknikleri üzerine sohbet edecek, ardından sanatçılardan ilhamla kendi haritalarını oluşturacaklar.

Panorama Atölyesi

Sergide yer alan panoramik eserlerden ilhamla hazırlanan atölyede 7-12 yaş arasındaki çocuklar, kendi hayallerindeki şehrin panoramasını yaratacak. 15 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek atölyede, önce panoramanın anlamı ve tekniği üzerine konuşulacak, ardından farklı dönemlerde yapılmış İstanbul panoramalarından örnekler incelenecek. Bu atölyede çocuklar düşledikleri şehrin panoramasını çizen sanatçılara dönüşecekler.

İzleme Kutusu Atölyesi

Sahnelerin akordeon şeklinde birleştirilmesiyle oluşan izleme kutusu, diğer bir deyişle üç boyutlu kitap (peepshow), özellikle 19. yüzyılda içlerinde gizledikleri kocaman dünyayla çocukların en sevdiği eğlence araçlarından biriydi. Göz Alabildiğine İstanbul sergisindeki dört farklı izleme kutusundan ilhamla hazırlanan atölye, 16 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 8-12 yaş grubundaki çocuklar hem izleme kutusunun tarihi, tekniği gibi konularda bilgi edinecek hem de kendi hayali sahnelerini birer izleme kutusuna dönüştürecekler.

*Atölyelere katılım ücretsizdir. Gerekli malzemeler Meşher tarafından karşılanacaktır. Detaylı bilgi ve kayıt için: kayit@mesher.org