Meslek liseleri gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Meslek liseleri gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamındaki gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdığını bildirdi

Meslek liseleri gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "Meslek liselerimiz, döner sermaye kapsamında 2017'de elde ettiği 215 milyon 268 bin liralık geliri son 5 yılda yüzde 995 artışla, 2 milyar 357 milyon 755 bin liraya yükseltti. Böylece tarihi bir rekor elde etti" ifadelerini kullandı.

Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti: "Bu üretimden aynı zamanda hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz pay alıyor. Bu kapsamda elde edilen bu gelirden 2022 yılında, öğrencilerimiz 110 milyon 552 bin, öğretmenlerimiz de 235 milyon 898 bin lira olmak üzere toplam 346 milyon 450 bin lira pay aldılar."

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN İLK 5 İL

Mesleki liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamında 2022 yılında üretimden en fazla gelir elde eden ilk 5 ili de açıklayan Özer, 272 milyon 683 bin lira ile birinci olan İstanbul'u sırasıyla, 259 milyon gelirle Ankara, 208 milyon lira gelirle Gaziantep, 143 milyon lira gelirle Bursa ve 92 milyon 500 bin lira gelirle Konya'nın takip ettiğini bildirdi.

Bakan Özer, bu dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden okulların ise sırasıyla Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; en fazla gelir elde eden ilk 5 alanın ise sırasıyla "yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, elektrik elektronik teknolojisi" olduğunu belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 202 kişi... - Haberler
GÜNDEM İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda ...
3 gün 3 gece uyudu... Son dakika: 3 gündür haber alınamayan kadını polis uyandırdı! - Güncel haberler
GÜNDEM 3 gün 3 gece uyudu! Kadını polis uyandırdı!
Marmara Denizi'nde zehirli ve yakıcı tür endişesi!
GÜNDEM Marmara Denizi'nde zehirli ve yakıcı tür endişesi!
Türkiye'deki evlerine tatil için geldiklerinde şoka uğradılar! Gurbetçi aileye 'kiracı' şoku! - Güncel Antalya haberler
GÜNDEM Türkiye'deki evlerine tatil için geldiklerinde şoka ...
Mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman gelir? İnfaz iyileştirmesi nedir, nasıl olacak? 120 bin mahkuma af yasası düzenlemesi gündemde!
GÜNDEM 120 bin mahkumu ilgilendiriyor! Af yasası...
TOKİ arsa kura çekimi takvimi tarihleri: 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?
GÜNDEM TOKİ arsa kura çekimi tarihleri
İĞRENÇ OLAY! Son dakika haberleri: 11 kız öğrenciye taciz! Okul müdürüne 24 yıl hapis!
GÜNDEM 11 kız öğrenciye taciz! Okul müdürüne 24 yıl hapis!
EYT'de ilk promosyon ödemesi! 2023 Banka promosyon tavan miktarı açıklandı! EYT'liler ne kadar, kaç TL emekli banka promosyonu alacak ve ödemeler ne zaman yapılacak?
GÜNDEM EYT'de ilk promosyon! Banka promosyon tavan miktarı ...
Sinan Ateş son dakika | Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı - Güncel haberler
GÜNDEM Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme!
Son dakika: AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
GÜNDEM AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.