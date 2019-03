Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun, Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen 48 meslek ile ilgili tebliği, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Bir Tebliğ daha yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslek Sayısı 48'den 81'e çıkarıldı.

İşte Mesleki Yeterlilik ile ilgili aradığınız tüm detaylar...

MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR?

Mesleki Yeterlilik; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı ve iş gücünün eğitim sonrasında belgelendirildiği bir sistemdir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başladı.

İşte, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan meslekler;

Yeterlilik Adı - Seviye - Sektör

1- Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat

2- Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat

3- Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat

4- Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Metal

5- Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik

6- Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik

7- Asansör Montajcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik

8- Asansör Montajcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik

9- Baca Kontrol Personeli (Bacacı) Seviye 4 Enerji

10- Baca Montaj Personeli (Bacacı) Seviye 3 Enerji

11- Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat

12- Betoncu Seviye 3 İnşaat

13- Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

14- Boyama Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

15- Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal

16- CNC Programcısı Seviye 4 Metal

17- CNC Programcısı Seviye 5 Metal

18- Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal

19- Doğal Gaz Altyapı Yap. Kont. Per. Seviye 4 Enerji

20- Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji

21- Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yak. Cih. Ser. Per. Seviye 4 Enerji

22- Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji

23- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji

24- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji

25- Duvarcı Seviye 3 İnşaat

26- Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat

27- Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 4 Metal

28- Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 5 Metal

29- İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat

30- İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

31- İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

32- Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat

33- Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Per. Seviye 3 Enerji

34- İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat

35- Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal

36- Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv

37- Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv

38- Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv

39- Makine Montajcısı Seviye 3 Metal

40- Makine Montajcısı Seviye 4 Metal

41- Metal Kesim Operatörü Seviye 4 Metal

42- Metal Kesimci Seviye 3 Metal

43- Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3 Metal

44- Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 Metal

45- Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Metal

46- Metal Sac İşlemeci Seviye 4 Metal

47- Motor Testçisi Seviye 4 Otomotiv

48- Motor Testçisi Seviye 5 Otomotiv

49- Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye 4 Otomotiv

50- NC/CNC Tak. Tez. Elek./Elektronik Ser. Gör. Seviye 5 Metal

51- NC/CNC Tak. Tezgahları Mekanik Ser. Gör. Seviye 5 Metal

52- NC/CNC Takım Tezgahları Uyg. ve Ser. Gör. Seviye 5 Metal

53- Ön İplik Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

54- Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

55- Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye 4 Otomotiv

56- Otomotiv Boyacısı Seviye 4 Otomotiv

57- Otomotiv Boyacısı Seviye 3 Otomotiv

58- Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 Otomotiv

59- Otomotiv Kaportacısı Seviye 4 Otomotiv

60- Otomotiv Kaportacısı Seviye 3 Otomotiv

61- Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 Otomotiv

62- Otomotiv Montajcısı Seviye 3 Otomotiv

63- Otomotiv Montajcısı Seviye 4 Otomotiv

64- Otomotiv Prototipçisi Seviye 4 Otomotiv

65- Otomotiv Prototipçisi Seviye 5 Otomotiv

66- Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4 Otomotiv

67- Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3 Otomotiv

68- Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Metal

69- Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4 Metal

70- Panel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat

71- Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji

72- PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 İnşaat

73- Refrakterci Seviye 4 Metal

74- Refrakterci Seviye 3 Metal

75- Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat

76- Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat

77- Sıvacı Seviye 3 İnşaat

78- Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat

79- Tren Makinisti Seviye 4 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

80- Tünel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat

81- Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat