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Olay, 25 Kasım günü Bafra ilçesinde özel bir hastanede meydana geldi. DHA'nın haberine göre, üroloji Uzman Dr. Hacı Bekir Genişer, idrar yollarında rahatsızlığı bulunan bir hastayı ameliyat etti. Dr. Genişer, sağlığına kavuşan hastayı taburcu etmeden, hastaya daha önce bakan aynı hastanede görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S.'ye danıştı. Dr. S., hastanın ameliyatının gereksiz olduğunu, tedavi yöntemleri uygulanabileceğini belirterek Dr. Hacı Bekir Genişer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yakup S., iddiaya göre yumrukla Genişer'e saldırdı. Hastane görevlileri müdahale ederek, kavga eden iki doktoru ayırdı.
YUMRUK ATTI, İŞİNDEN OLDU
Tartışma sonrası aldığı yumruk darbesiyle, yüzünde morluklar oluşan ve 7 gün iş göremez raporu alan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer, meslektaşından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili adli soruşturma sürerken, özel hastane yönetimi de aldığı kararla, Dr. Yakup S.´nin iş akdini fesh edip, hastanedeki görevine son verildi.
Öte yandan, aldığı yumruk darbesiyle yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'in, rapor süresinin tamamlanmasıyla özel hastanedeki görevine yeniden başlayacağı bildirildi.
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