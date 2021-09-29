PSG'ye transferiyle futbol gündemini sallayan Lionel Messi, dün gece ilk golünü attı. Şampiyonlar Ligi grup maçında Manchester City'ye konuk olan PSG maçı 2-0 kazandı. Messi maçtaki 2. golü attı. Topu 90'a yollayan süperstarın golü beğeni topladı.

Maçta Messi'nin golü kadar dikkat çeken bir görüntü daha vardı. İngilizlerin frikik kullandığı bir pozisyonda PSG baraj kurarken Messi'nin barajın arkasına yerden gelecek topları engellemek için yatması futbolseverleri şaşırttı. O anın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 'Messi'nin karizması çizildi' şeklinde binlerce yorum geldi.

Manchester United'ın efsane kaptanı Rio Ferdinand, o kareyle ilgili, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Onun takımında olsaydım, 'Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım' derdim" diye konuştu.

Messi'nin takım arkadaşı Neymar da maçın ardından o fotoğrafı sosyal medyadan, 'Orada ne yapıyorsun?' mesajıyla paylaştı.