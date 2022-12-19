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Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yla nefesleri kesen bir maçın ardından penaltılarla 36 yıllık hasretine son verdi. Messi de kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Yıllar önce peçeteye yapılan sözleşmeyle kariyeri başlayan Arjantinli, tarihin en iyisi oldu

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  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Arjantin'in Santa Fe eyaletinin en büyük şehri Rosario'da dünyaya gelen Messi, çocukluk yıllarında yaşadığı hastalığın ardından Barselona'ya taşınmasına neden oldu. Bir anlamda dünyanın en iyi altyapılarından birinin kapılarını açan bu olayın ardından Arjantinli yıldızın ilk sözleşmesi de peçeteye yazıldı... Tarihi serüven böyle başladı...
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Çelik işçisi baba ile mıknatıs üretim atölyesinde çalışan annenin dört çocuğundan üçüncüsü olarak Arjantin'de Santa Fe eyaletinin en büyük şehri Rosario'da 1987'de dünyaya gelen Lionel, çok küçük yaşlarda futbolla tanıştı.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Bir dönem amatör olarak futbol da oynayan babasının çalıştırdığı yerel takım Grandoli'de futbol hayatına henüz 4 yaşında başlayan Messi'yi bu spora teşvik eden ailesindeki en önemli unsur ise onu antrenmanlara ve maçlara aksatmadan götüren büyükannesi Celia oldu.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Çocukluk yıllarında takımın en kısa oyuncusu olmasına rağmen en iyisi olarak kendini kısa sürede ispatlayan Messi, hayatının ilk büyük şokunu, henüz 11'inci doğum gününü kutlamadan büyükannesinin hayatını kaybetmesiyle yaşadı. Bu olaydan çok etkilenen Messi, gol sevinçlerinde gökyüzünü işaret ederek büyükannesini anmaya kariyeri boyunca devam etti.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    CİDDİ HASTALIK ONA BARCELONA KAPILARINI AÇTI

    Messi'nin hayatındaki ikinci büyük sorunu yaşaması, birkaç ay sonraya geldi. Hipofiz bezinin yeterli miktarda büyüme hormonu salgılamadığı zamanlarda görülen "büyüme hormonu eksikliği" teşhisi konan Messi, yaşıtlarından fiziksel olarak çok daha az gelişme tehdidiyle karşı karşıya geldi.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Ailesinin maddi durumu, tedavisi pahalı olan bu hastalığı karşılamaya yetmeyince, Arjantin'de birçok futbol kulübü, Messi'yi altyapılarına yazdırmaları şartıyla sağlık masraflarını ödemeyi teklif etti. Ancak ülke ekonomisinin o dönemde yaşadığı büyük çalkantılar, bu kulüplerin tekliflerini geri çekmesine yol açtı.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Messi ailesinin İspanya'nın Katalonya bölgesinde bazı akrabaları vardı. Bir oyuncu izleme firmasının temsilcileriyle görüşen baba Jorge, onların aracılığıyla Messi'nin portakal ve tenis topu sektirdiği bir videoyu Barcelona'ya göndertti.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Bu süreçte olaya dahil olan Barcelona, Lionel'in İspanya'ya gelmesi koşuluyla sağlık masraflarını karşılayacağını garanti etti. Messi'nin henüz 13 yaşındayken ailesiyle Barcelona'ya taşınması ve kulübün dünyaca ünlü gençlik akademisi La Masia'ya girmesi, bu sayede gerçekleşti.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Son derece utangaç bir yapıya sahip olan "Leo"nun, Barcelona'ya alışması, kolay olmadı. Sessizliği nedeniyle takım arkadaşları tarafından başlarda "dilsiz" olarak görülen Messi, antrenmanlarda ise herkesten çok daha fazla çalışıyordu.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Boyunun uzaması için ayaklarına her gece iğneyle büyüme hormonu enjekte edilen Messi, üç yıl boyunca acı veren bu tedaviye, büyük futbol aşkı nedeniyle katlandı.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    İLK SÖZLEŞMESİ PEÇETEYE YAZILDI

    Tedavinin ardından yaşıtlarıyla benzer hızda büyümeye başlayan Messi'nin ilk sözleşmesi, kulübün eski forveti ve dönemin scout ekibinden Carles Rexach'in bir peçete üzerine yazdıklarıyla oldu. Arjantinli yıldızın tüm zamanların en iyi futbolcularından birine dönüşmesinin yolculuğu da böyle başladı.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Gerard Pique gibi futbol tarihine geçen yıldız oyuncularla aynı dönemde oynama fırsatı da yakalayan Messi, kazandırdığı kupalarla Barcelona tarihinin altın çağlarından birisini yaşamasında önemli rol üstlendi.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Barcelona'da 10 lig, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'er UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Paris Saint-Germain'de birer lig ve Fransa Süper Kupa, Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika zaferleri... Bu ihtişamlı yapının tek ve temel eksiği FIFA Dünya Kupası, sonunda Lionel Messi'nin müzesinde yer aldı.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Adı, geniş kesimler tarafından ülkesi Arjantin'in efsanesi iki yıl önce vefat eden Diego Maradona ve Brezilyalı Pele ile anılan Messi, başarılarla dolu kariyerinde onu bu mertebeden uzak tutabilecek tek eksiklik Dünya Kupası'na sonunda kavuştu.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Arjantin'de son olarak 1986'da Maradona'nın ellerinde havaya kalkan Dünya Kupası, 36 yıl sonra bu kez halefi Messi'nin ellerinde havalandı.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    KATAR'DA BİRÇOK REKORU GERİDE BIRAKTI

    Kariyeri boyunca golleri ve gol paslarıyla binin üzerinde skora katkı sağlayan ve kırılmadık rekor bırakmayan Messi, ilerleyen yaşına rağmen penaltılar sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'na ulaşmasında yine başrolde olmayı başardı.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en iyisi seçilmesinin yanı sıra 26 karşılaşmayla turnuva tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu konumuna gelen Messi, her aşamada (grup ve sonrasındaki eleme turları) gol atan ilk oyuncu olarak bir kez daha tarihe altın harflerle geçti.
  • Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

    Barcelona'dan ayrılmasının ardından formasını giymeye başladığı Paris-Siant Germain'de de bu sezona çok iyi bir başlangıç yaparak ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole şimdiden imza atan Arjantinli yaşayan efsane, 7 kez ile en çok kazanan oyuncu rekorunu elinde tuttuğu Altın Top ödülünün yine en önemli adayı haline geldi.

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