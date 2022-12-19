Bir dönem amatör olarak futbol da oynayan babasının çalıştırdığı yerel takım Grandoli'de futbol hayatına henüz 4 yaşında başlayan Messi'yi bu spora teşvik eden ailesindeki en önemli unsur ise onu antrenmanlara ve maçlara aksatmadan götüren büyükannesi Celia oldu.