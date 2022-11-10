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Messi sevgisi bunu da yaptırdı!

Kariyerinin son Dünya Kupası'nı Katar'da oynayacak olan Lionel Messi'nin dev turnuvadaki performansı merakla beklenirken, iki Arjantinli taraftarın Messi sevgisi 'yok artık' dedirtti. Messi hayranı iki Arjantinli futbolseverin, yıldız ismi Dünya Kupası'nda izlemek için 4 yıldır para biriktirdikleri ortaya çıktı.

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  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    2022 Dünya Kupası için geri sayıma geçilirken, Katar'da tüm gözler Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi'nin üzerinde olacak. 
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    Kariyeri boyunca vatandaşı Diego Maradona ile karşılaştırılan Messi'nin dev turnuvada neler yapacağı merak edilirken, Arjantinli iki taraftarın yıldız futbolcuyu tribünde izlemek için yıllarca para biriktirdikleri ortaya çıktı.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    Lionel Messi'yi Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda izleyebilmek için yıllarca nasıl para biriktirdiklerini anlatan iki taraftarın açıklamaları dikkat çekti.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    "4 YIL BOYUNCA PARA BİRİKTİRDİM"

    Söz konusu futbolseverlerden Emiliano Matrangolo, "4 yıl boyunca para biriktirdim. Bu rüyanın gerçekleşebilmesi için her ay kenara para attım. Araba ya da ev satın almak gibi şeylerle uğraşmayı bırakıyorsunuz" dedi.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    "EV ALMAK YERİNE DÜNYA KUPASI'NA GİDİYORUM"

    38 yaşındaki Messi hayranı, "Bu bir rüya, bir tutku. Çoğu kişi 'Bu parayla bir evin yüzde 5'ine sahip olabileceği halde Katar'a gidiyor' diyor. Eminim ev almak da güzeldir ama ben Dünya Kupası'na gidiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    Messi'yi izlemek için para biriktiren diğer taraftar Jonathan Luna ise Dünya Kupası'nın başlamasını dört gözle beklediğini söyledi. 
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    Messi hayranı Luna, "Maalesef, Arjantin her ay her şeyin fiyatının arttığı bir krizden geçiyor" diye konuştu.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    "KARAR VERDİĞİMDE GÖZLERİM DOLDU"

    32 yaşındaki futbolsever, tüm olumsuzluklara rağmen harekete geçtiğini belirterek, "Bir gece oturup Dünya Kupası'nı izlemeye gitme kararı aldım çünkü milli takımı çok seviyorum. Arjantin'de nereye gitseler takip ediyorum. İlk defa Dünya Kupası'na gideceğim ve karar verdiğimde gözlerim doldu." dedi.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 83'e yükselirken, bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 100'e çıkabileceği belirtiliyor.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    PSG'de forma giyen 35 yaşındaki Messi, 20 Kasım'da başlayacak turnuvanın katılacağı son Dünya Kupası olacağını söylemişti.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    Ağustos 2005'ten beri milli takım forması giyen Messi, 2006 yılındaki turnuvada, Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç Arjantinli unvanını elde etmişti.
  • Messi için inanılmaz fedakarlık! 1 maç için 4 yıl para biriktirdiler... - Son dakika spor haberleri

    1978 ve 1986'da olmak üzere Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götüren Arjantin, 36 yıllık hasrete son vermek istiyor.

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