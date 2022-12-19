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Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek zafere ulaşırken Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin gollerden sonra birbirlerine yönelik hareketleri gündem oldu. PSG'den takım arkadaşı olan ikili maç sonunda ise birbirlerini tebrik etti

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  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    2022 Dünya Kupası finalinde oynanan Arjantin Fransa finalinde Lionel Messi ile Kylian Mbappe’nin atışması gündem oldu.

     
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Normal süresi 2-2, uzatmaları ise 3-3 biten maçta Arjantin penaltılarla 4-2 zafere ulaşırken maça damga vuran ikilinin birbirlerine olan harekerleri de gündem oldu.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Gol düellosunun yaşandığı tarihi finalde 23. dakikada penaltıdan perdeyi açan Messi arkadaşlarıyla yaptığı sevincin ardından santrada bekleyen Mbappe’ye doğru el hareketi yaptı.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Messi'nin hareketinin kendi yedek kulübesine olduğu da konuşulsa da Mbappe'den de benzer bir hamle gecikmedi.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

     80 ve 81’de attığı gollerle maçı bir anda çeviren Mbappe de aynı hareketi Messi’ye doğru yaptı.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    PSG’den takım arkadaşı olan ikilinin atışması kameralara takılırken sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Karşılaşmanın 118. dakikasında attığı golle hat-trick yapan ve maçı penaltılara da taşıyan Mbappe’nin 3 golü zafere yetmedi.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Opta’nın verilerine göre; Arjantin filelerine üç gol gönderen Kylian Mbappe, Geoff Hurst’ün (1966 vs Almanya) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Fransız yıldız 8 golle altın ayakkabının sahibi olurken müthiş performansı Dünya Kupası için yeterli olmadı.

     
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Öte yandan Messi ile Mbappe madalya töreninde birbirlerini sıcak bir şekilde tebrik ettiler.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    Arjantin'in hocası Scaloni de Mbappe'yi performansından ötürü kutlayıp teselli etti.
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

    İşte Messi - Mbappe ikilisinin maçta kameralara yansıyan buluşmaları...
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
  • Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!

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