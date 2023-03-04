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Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif!

Fransız ekibi PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan dudak uçuklatan bir teklif aldığını yazarken, Messi ile Ronaldo'nun kariyerlerinin son döneminde yeniden rakip olabilecekleri belirtildi.

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  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Messi'nin geleceği merak ediliyor.
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Fransız medyası, PSG'nin Arjantinli yıldızla sözleşme uzatmak istediğini yazsa da Messi için farklı iddialar gelmeye devam ediyor. 
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    35 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Barcelona veya ABD Ligi (MLS)'e gidebileceği öne sürülürken, İspanyol basınından ise çok konuşulacak bir iddia geldi. 
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Marca'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Messi'ye talip oldu.
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın ezeli rakiplerinden olan Al Ittihad'ın, Arjantinli süperstar için 2 yıllık sözleşme karşılığı toplam 176 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    RONALDO İLE YENİDEN RAKİP OLACAK

    Transfer gerçekleştiği takdirde, kariyerleri boyunca sürekli karşılaştırılan ve büyük rekabet içinde olan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin yolları yeniden kesişecek. 
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Suudi Arabistan devletinin dünyada tanınırlığını artırmak için futbol sektörüne büyük önem verdiği ve bu nedenle Ronaldo'nun ardından Messi'yi de ülke futboluna kazandırmak istediği kaydedildi. 
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Messi transferinin gerçekleşmesi durumunda iki yıldızın Barcelona ve Real Madrid'de 10 yıl boyunca yaşadıkları rekabet, kariyerlerinin son döneminde yeniden alevlenecek.
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla 28 resmi maçta görev yaptı.
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Tangocu, bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, 16 da asist yaptı.
  • Messi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Ronaldo'yla yeniden rakip mi olacaklar?

    Messi, 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin'i dünya şampiyonu yaparken, geçtiğimiz günlerde yapılan törenle FIFA tarafından yılın en iyi futbolcusu seçilmişti. 

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