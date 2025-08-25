Habertürk
        Mesut Adlin'in avukatından açıklama - Magazin haberleri

        Mesut Adlin'in avukatından açıklama

        Fotoğrafçı Mesut Adlin'in küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edilmişti. Adlin'in avukatı, konuyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 16:52 Güncelleme: 25.08.2025 - 16:52
        Mesut Adlin'in avukatından açıklama
        Pek çok ünlü ismi fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin'in, küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar tepki çekti. Adlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıktım. Bu kısım, özellikle kesilmiş ifadelerini kullanmıştı.

        Manifest grubu, söz konusu iddia üzerine Mesut Adlin ile gerçekleştirecekleri fotoğraf çekimini iptal etti. Oyuncu Bartu Küçükçağlayan da; "Kendisiyle herhangi bir bağımın artık bulunmadığını da açıkça söylemek isterim" dedi.

        Mesut Adlin'in avukatı İsmail Demirci, yaşananların ardından şu açıklamayı yaptı: Müvekkil Mesut Adlin, kendisi hakkında yürütülen asılsız iddia ve sosyal medya linçi nedeniyle kendisi hakkında ihbarda bulunarak, konunun araştırılması ve varsa kusuru cezalandırılması talebiyle savcılık başvurusu yapmıştır. Başlatılan sosyal medya linç kampanyasında, 'yargı önüne çıksın, hesap versin' gibi çağrılardan ziyade; müvekkilin mesleğini yapamaz hale gelmesini, işinden ve itibarından vazgeçmesini hedef alan paylaşımlar yapılmaktadır. Oysaki iddiaların ciddiyeti karşısında iş kaybına uğramak veya sektörden çekilmek, gerçeğin ortaya çıkması yerine müvekkili telafisi güç zararlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu iddia karşısında hiçbir maddi-manevi kayıp, iddianın vahametini ortadan kaldırmaz. Bu olayın mağduru olduğunu iddia eden kimseler ve yakın çevreleri, hukuka ve adli makamlara ulaşmakta zorluk yaşıyorlarsa; bu ülkenin çok kıymetli kadın avukatları ve kadın mücadelesi veren derneklerine ulaşabilirler. İnanıyoruz ki, tüm meslektaşlarımız ve kurumlar gönüllü olarak bu süreci sahipleneceklerdir. Kadın meselesi, kimsenin istismar edeceği bir konu değildir ve olmamalıdır. Toplumumuzun bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Bu nedenle, kadın beyanının esas alınmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Ancak şu aşamaya kadar müvekkil hakkında herhangi bir resmi şikâyet ve soruşturma başlatılmamıştır. Müvekkil, bizzat kendisini ihbar ederek 2025/31594 numaralı soruşturma dosyasının açılmasını sağlamıştır. Bu soruşturmanın, yalnızca deliller ve hukuki dayanaklar ışığında yürütülmesi esastır. Şu an eldeki tek delil dosya ekinde sunmuş olduğumuz yazışmalardan ibarettir. Bu yazışmaları da kamuoyuyla eksiksiz şekilde paylaşıyoruz; takdir, bağımsız yargınındır. Linç hukuku, gerçek hukuk değildir. Adalet aranıyorsa adresi bellidir: Bağımsız yargı. Evrensel hukukun temel ilkesi masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkıdır. Suçluluğu ispat edilmeyen herkes masumdur. Bu ilkeye saygı göstermek, adil yargılanma hakkının ve hukukun üstünlüğünün temel şartıdır. Bir odak tarafından yürütüldüğü açık olan linç kampanyasını başlatan ve büyüten hesaplar ve kişiler hakkında ayrıca hukuki süreç yürütülecektir.

        #mesut adlin
