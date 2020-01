Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, beIN Sports'a samimi açıklamalarda bulundu. Kariyeri ve geleceğine dair konuşan tecrübeli 10 numara, Fenerbahçe ile adının anılmasına da yanıt verdi. İşte Mesut Özil'in sözleri...

- Futbolcu olmaya nasıl karar verdin? Bu kararında etkili olan şey neydi?

Çocuk yaşlarda kardeşim ve arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. Bu alışkanlığımı yıllar geçtikçe devam ettirdim. Allah'a şükür bundan hiçbir zaman geri kalmadım. Çok iyi bir futbol yaşantım oldu. Birçok insan, ülke ve kültür tanıdım. Benim için iyi bir macera oldu.

- Kariyerini nasıl değerlendiriyorsun özellikle Arsenal bölümünü?

Özellikle bir önceki teknik direktör ile zorlu zamanlar geçirdim ama şu an her şey değişmiş durumda. Şu an her şeyden oldukça mutluyum. Düzenli bir şekilde oynuyorum ve her şey yolunda gidiyor.

- 3 antrenör, 1 kulüp ve hepsinin ortak noktası Mesut Özil..Başta Arsene Wenger olmak üzere antrenörlerinden ne tür şeyler kazandın?

Arsene Wenger hakkında çok fazla bir şey söylememe gerek yok sanırsam. Kendisi kulübün efsanesi ve birçok kupa kaldırdı. Çok başarılı bir çalıştırıcıydı. Wenger'in yönetiminde iyi bir dönem yaşandı. Arteta için daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi kendisinin bu kadar kısa sürede kulübü benimsemesi birçok insan için şaşırtıcıydı. İyi bir iş çıkarıyor. Başarı konusunda açlığı var. Onunla ilgili her şey pozitif ilerliyor.

- Sir Alex Ferguson'ın ayrılığı sonrası Manchester United 5 farklı teknik adamla çalıştı. Sence Arsenal şu an benzer bir dönemin içerisine mi girdi?

Uzun süre görev yapan menajerlerin ardından onların yerine gelip görev yapmak oldukça zordur. Bu kulüpte de bunu görüyoruz. İnsanlar sizden hemen aynı şekilde başarıyı sürdürmenizi bekliyor. Arteta'nın hikayesi biraz farklı çünkü ne zaman futbolu bıraktığını hatırlamıyorum fakat üzerinden çok uzun zaman geçmemiştir. Bu sayede oyuncuları daha rahat anlayabiliyor. Onlarla nasıl konuşması gerektiğini, onların nasıl düşünüp nasıl hissedebileceği konusuna oldukça hakim. Takım için en önemli şey pozitif bir ortamın oluşmasıdır. Aynı zamanda oynadıkları oyundan zevk almak ve iyi bir ruh halinde olmakta önemlidir. Arteta da bu konuda oldukça başarılı.

- Arsenal'in Arteta ile ilk sezonu için ne tür hedefleri olmalı?

Sezonun başlangıcında çok fazla puan kaybı yaşadık. Umudumuz bu kayıpları telafi etmek olacak. Bu seneki hedefimiz ligi ilk 4 sırada bitirmek olmalı. Bu sayede Arsenal'e yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynama heyecanını sağlayabiliriz.

- Biraz 10 numaradan bahsedelim. Arsenal tarihine geçmiş önemli 10 numaralardan birisin. Genelde de döneminin en önemli 10 numaraları arasında yer alıyorsun. Günümüzde takımlar pek fazla 10 numara pozisyonundaki oyuncuları kullanmıyorlar. Arsenal'de ve genel anlamda 10 numara pozisyonunda oynama kuralları ve anlayışı sana göre değişime uğradı mı?

10 numara pozisyonunun modası geçti gibi bir yorumun olduğunu ilk defa duyuyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben bir oyun kurucuyum ve bu pozisyonda oynamayı seviyorum. Evet, bazen oyun içinde sağ kanada yakın oynayabiliyorum ama ben hala bir oyun kurucuyum. Günün sonunda bu bana bağlı bir şey değil, buna karar verebilen kişi ben değilim. Taktikleri belirleyen kişi antrenördür. Evet, diğer takımların 1 defansif ve has oyun kurucu olmayan 2 ofansif orta saha oyuncusuyla oynadığını görüyorum. Biz de bu taktiği bazen kullanıyoruz. Ben nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum.

- İsmin son zamanlarda Fenerbahçe ile anılmaya başladı ve bu başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere Türk taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Böyle bir görüşme gerçekleştirildi mi? Kariyerinin sonlarına doğru Türkiye'de oynama gibi bir planın var mı?

Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum.

- Ahmed Kutucu ve Çağlar Söyüncü gibi birçok genç Türk oyuncuyu Avrupa’da görüyoruz. Bunun için ne söylersin?

Onlar adına çok mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum. İyi bir gelişim gösterdiler. Genç yaşlarında bu oyuncular kadar iyi gelişim gösteren çok sayıda oyuncu görmemiştim. Şimdilerde çok sayıda Avrupa'nın büyük kulüplerinde ve liglerinde gelişim kaydeden oyuncuları görmekten gurur duyuyorum.

- Elneny’nin Beşiktaş’a kiralık gidişinde ona yardımda bulunduğunu biliyoruz. Sence Arsenal’de yeniden bir şansa sahip olur mu?

Umarım geri dönmek için yeniden bir şans bulur. Teklif aldığında Türkiye'yi bilen birisi olarak yanıma gelerek oradaki yaşama dair sorular sordu. Ona orada oynamasının çok iyi olacağını söyledim. Mısır ve Türkiye'nin kültürlerinin ve yemeklerinin benzer olduğunu söyledim. Umarım geri döner çünkü onunla çok eğleniyorduk. O benim için küçük bir kardeş gibi.