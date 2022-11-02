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Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Söğüt, oyuncusunun Fenerbahçe dışında Türkiye'deki hiçbir büyük takımda forma giymeyeceğini söyledi.

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  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin formasını giyen Mesut Özil, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    Taraftarların da büyük bir beklenti ve heyecanla karşıladığı Mesut Özil'in Fenerbahçe hikayesi, hayal edildiği gibi ilerlemedi. 
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan Özil, Jorge Jesus tarafından da kadroda istenmeyince Başakşehir'e transfer olmuştu. 
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    Bu yıl da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, yalnızca 4 maçta toplam 66 dakika süre alabildi. Geleceği merak konusu olan Mesut Özil hakkında menajeri Erkut Söğüt İngiliz basınına konuştu. 
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    "Mesut asla başka bir ingiliz takımı için oynamaz, Aubameyang gibi değildir" ifadelerini kullanan Söğüt, Mesut Özil'in futbolu bırakmayı düşünmediğini ifade etti.
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    Yıldız futbolcunun Türkiye'deki geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli menajerin açıklamaları şöyle: 
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı."  
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    "Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz."
  • Mesut Özil'İn menajeri yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu

    "Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez."

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